Tűzvész Dél-Európában: több százezer embernek kellett elhagynia otthonát

A Gironde-i megatűz helyzete ma reggel egy „csendes” éjszaka után stabilnak mondható, azonban Bordeaux lakossága még nem lélegezhet fel. A francia meteorológusok előrejelzései alapján az országban a nap folyamán emelkedni fog a hőmérséklet, a délnyugati országrészben pedig a 37 Celsius-fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A száraz meleg idő péntekig egészen biztosan kitart, így az oltási munkák is nehezebbé válnak.

Spanyol tűzoltók küzdenek a lángokkal, a napokban pedig újabb hőkupola ér az ország fölé

Fotó: HANDOUT / UME

Spanyolországban eközben újabb hőkupolára figyelmeztetnek a szakemberek, amely az egyébként is forró levegőt még tovább hevítheti.

Akár 37 Celsius-fok is lehet a spanyol fővárosban, amitől nem messze, Ávila városában továbbra is küzdenek a lángokkal. Az éjszaka folyamán a szél mérséklődött, azonban a hatóságok szerint a hőkupola érkezésével hirtelen, déli irányú viharos széllökésekkel kell számolni, ami a tűz továbbterjedésével fenyeget. Vasárnapig ráadásul esély sincsen az enyhülésre, ahogy esőre se.