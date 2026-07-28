Tűzvész Dél-Európában: több százezer embernek kellett elhagynia otthonát

Emmanuel Macron szerint a Franciaországot pusztító erdőtüzek miatt olyan válságba került az ország, amelyre a második világháború óta nem volt példa. Több mint 360 000 embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Európában.
Csendes éjszaka után Spanyolország és Franciaország is felkészült az újabb hőhullámra
A Gironde-i megatűz helyzete ma reggel egy „csendes” éjszaka után stabilnak mondható, azonban Bordeaux lakossága még nem lélegezhet fel. A francia meteorológusok előrejelzései alapján az országban a nap folyamán emelkedni fog a hőmérséklet, a délnyugati országrészben pedig a 37 Celsius-fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A száraz meleg idő péntekig egészen biztosan kitart, így az oltási munkák is nehezebbé válnak.
Spanyolországban eközben újabb hőkupolára figyelmeztetnek a szakemberek, amely az egyébként is forró levegőt még tovább hevítheti.
Akár 37 Celsius-fok is lehet a spanyol fővárosban, amitől nem messze, Ávila városában továbbra is küzdenek a lángokkal. Az éjszaka folyamán a szél mérséklődött, azonban a hatóságok szerint a hőkupola érkezésével hirtelen, déli irányú viharos széllökésekkel kell számolni, ami a tűz továbbterjedésével fenyeget. Vasárnapig ráadásul esély sincsen az enyhülésre, ahogy esőre se.
Idő közben több felvétel is előkerült arról, hogy milyen gyorsan is képes mozogni az erdőtűz. Egy spanyol város egyik lakóházának a tetején egy kamera rögzítette, ahogy alig fél óra leforgása alatt a tűz átterjed a völgy másik oldaláról, majd pedig felemészti az útjában álló házakat.
Több ezer tűzoltó vesz részt az oltásban
A tűzoltáshoz több légi eszközt vetettek be, köztük egy cseh és egy szlovák Black Hawk helikoptert, három tűzoltó helikoptert és egy Air Tractor repülőgépet, valamint egy A400M katonai repülőgépet, amelyek oltóanyagot zúdítottak a területre.
A prefektúra szerint az elmúlt öt napban 2750 tűzoltó vett részt az oltásban, valamint 18 légi eszköz, 1500 katona és 1440 csendőr és rendőr segítette a munkájukat, vett részt a lakosság védelmében és a kiürített területek biztosításában.
A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius-fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében.
Több helyen is sikerült megfékezni a tüzeket, megtiltották a sport- és kulturális rendezvényeket Gironde megyében
A délnyugati Gironde megyében a tűz délután újra fellángolt az erdő közepén a népszerű idegenforgalmi célpontnál, a Cap Ferret-félszigetnél, amelyet pénteken teljesen kiürítettek a hatóságok - mondta Matthieu Jomain parancsnok, a Gironde megyei tűzoltóság munkatársa az AFP hírügynökségnek.
A hétfői nap összességében ugyanakkor kedvezőbbnek bizonyult a vártnál a tűzoltók szerint, akik mindenhol megfékezték az újabb tüzeket.
Gironde megye prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a tüzek változó jellege és a lakosság védelme érdekében megtiltja a sport- és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. A hatóságok azt is jelezték, hogy a mozgósítás továbbra is teljes az újabb hőhullám érkezése előtt.
42 ezer hektárnyi erdő pusztult el Dél-Franciaországban
Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben öt napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő pusztult el az ország délnyugati részén.
A következő hetek nehezek lesznek, és kitartásra van szükség
– mondta a francia elnök a tűzoltó- és mentőszolgálat Gironde megyei operatív központja válságstábjánál tett látogatásán Bordeaux-ban, ahol támogatását fejezte ki a tűzoltásban mozgósított erőknek.
A csata közben nem tartunk tapasztalatcserét
– hangsúlyozta az államfő az állam felkészületlenségét bíráló ellenzéki megszólalásokra válaszolva. "
Egységesek maradunk, és mindenhol a győzelemért harcolunk
– fogalmazott.
Emmanuel Macron egy másfajta erdő újraültetését és újjáépítését szorgalmazta a leégett területen, alkalmazkodva a klímaváltozáshoz, írta az MTI.