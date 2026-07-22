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Donald Trump

Ennyi volt: máris lecserélték Trump új elnöki gépét

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Egy ideig még várni kell a Katartól kapott Boeing 747-8-as repülő tényleges üzembeállásáig. Habár Donald Trump már az új elnöki gép fedélzetén érkezett az ankarai NATO-csúcsra, azonban a jelentések szerint a szolgálatok biztonsági kockázatokat azonosítottak.
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Donald TrumpKatarAir Force One

Az amerikai elnök Ankarába már a katari géppel utazott, azonban visszafelé a régebbi Air Force One fedélzetén repült. Donald Trump saját szavai szerint az új elnöki gép ugyan rengeteg biztonsági védelemmel van ellátva, azonban hamarosan elszállítják és tökéletesítik a szolgálatok – írja az Independent

Trump új elnöki gépével nincs minden rendben, már ami a biztonságot illeti
Trump új elnöki gépével nincs minden rendben, már ami a biztonságot illeti 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A 400 millió dolláros repülőgépet tavaly adományozták az elnöknek, első útjára azonban egészen az ankarai csúcstalálkozóig kellett várni. A tervek szerint a gép azt az időszakot hivatott áthidalni, amíg 2028-ban el nem készül az új, saját gyártású elnöki gép. A legtöbben azt feltételezték, hogy miután Trump Ankarába már a Boeing fedélzetén érkezett, így várhatóan a jövőben már csak ezt fogja használni, azonban kiderül, problémák akadtak a repülővel.

A  NATO-csúcsról hazafelé Trump a régi Air Force One fedélzetén utazott, miután a szolgálatok nem voltak megelégedve a katari repülő biztonsági rendszereivel. 

Egyes források szerint elsősorban a rakéták elleni védelem nem felelt meg a biztonsági követelményeknek, amivel ugyan rendelkezik a repülő, azonban közel sem elegendő mértékben. 

Nos, van benne sok minden, és sok képessége van, de úgy tudom, hogy a gépet elküldik, hogy maximalizálják ezeket a dolgokat

– fogalmazott az amerikai elnök az okokat firtató újságírói kérdésre. Azt azonban sem ő, sem pedig a Fehér Ház nem részletezte, hogy pontosan milyen változtatásokat és extra védelmet eszközölnek majd a gépen. 

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Biztonsági aggályok miatt tért vissza régi gépéhez Trump

Habár Trump arról beszélt, hogy a régi idők kedvéért repül az Air Force One fedélzetén, azonban több forrás is arról beszélt, hogy a döntés biztonsági aggályok miatt született meg. Habár a fenyegetés nem volt specifikus, azonban a minden jel szerint egy esetleges iráni rakétatámadástól tartva döntöttek a biztonságiak a régi gép használata mellett.

A Times nem sokkal az első cikkek kikerülése után már arról írt, hogy az Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már megkezdte a kihallgatásokat, miután a hatóságok szerint valaki a személyzet, vagy az elnökkel utazó stáb tagjai közül szivárogtathatott a ki információkat a sajtónak a biztonsági aggályokról. 

 

 

 

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