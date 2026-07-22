Ennyi volt: máris lecserélték Trump új elnöki gépét

Az amerikai elnök Ankarába már a katari géppel utazott, azonban visszafelé a régebbi Air Force One fedélzetén repült. Donald Trump saját szavai szerint az új elnöki gép ugyan rengeteg biztonsági védelemmel van ellátva, azonban hamarosan elszállítják és tökéletesítik a szolgálatok – írja az Independent.

Trump új elnöki gépével nincs minden rendben, már ami a biztonságot illeti

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A 400 millió dolláros repülőgépet tavaly adományozták az elnöknek, első útjára azonban egészen az ankarai csúcstalálkozóig kellett várni. A tervek szerint a gép azt az időszakot hivatott áthidalni, amíg 2028-ban el nem készül az új, saját gyártású elnöki gép. A legtöbben azt feltételezték, hogy miután Trump Ankarába már a Boeing fedélzetén érkezett, így várhatóan a jövőben már csak ezt fogja használni, azonban kiderül, problémák akadtak a repülővel.

A NATO-csúcsról hazafelé Trump a régi Air Force One fedélzetén utazott, miután a szolgálatok nem voltak megelégedve a katari repülő biztonsági rendszereivel.

Egyes források szerint elsősorban a rakéták elleni védelem nem felelt meg a biztonsági követelményeknek, amivel ugyan rendelkezik a repülő, azonban közel sem elegendő mértékben.

Nos, van benne sok minden, és sok képessége van, de úgy tudom, hogy a gépet elküldik, hogy maximalizálják ezeket a dolgokat

– fogalmazott az amerikai elnök az okokat firtató újságírói kérdésre. Azt azonban sem ő, sem pedig a Fehér Ház nem részletezte, hogy pontosan milyen változtatásokat és extra védelmet eszközölnek majd a gépen.