Ennyi volt: máris lecserélték Trump új elnöki gépét

Az amerikai elnök Ankarába már a katari géppel utazott, azonban visszafelé a régebbi Air Force One fedélzetén repült. Donald Trump saját szavai szerint az új elnöki gép ugyan rengeteg biztonsági védelemmel van ellátva, azonban hamarosan elszállítják és tökéletesítik a szolgálatok – írja az Independent.
A 400 millió dolláros repülőgépet tavaly adományozták az elnöknek, első útjára azonban egészen az ankarai csúcstalálkozóig kellett várni. A tervek szerint a gép azt az időszakot hivatott áthidalni, amíg 2028-ban el nem készül az új, saját gyártású elnöki gép. A legtöbben azt feltételezték, hogy miután Trump Ankarába már a Boeing fedélzetén érkezett, így várhatóan a jövőben már csak ezt fogja használni, azonban kiderül, problémák akadtak a repülővel.
A NATO-csúcsról hazafelé Trump a régi Air Force One fedélzetén utazott, miután a szolgálatok nem voltak megelégedve a katari repülő biztonsági rendszereivel.
Egyes források szerint elsősorban a rakéták elleni védelem nem felelt meg a biztonsági követelményeknek, amivel ugyan rendelkezik a repülő, azonban közel sem elegendő mértékben.
Nos, van benne sok minden, és sok képessége van, de úgy tudom, hogy a gépet elküldik, hogy maximalizálják ezeket a dolgokat
– fogalmazott az amerikai elnök az okokat firtató újságírói kérdésre. Azt azonban sem ő, sem pedig a Fehér Ház nem részletezte, hogy pontosan milyen változtatásokat és extra védelmet eszközölnek majd a gépen.
Biztonsági aggályok miatt tért vissza régi gépéhez Trump
Habár Trump arról beszélt, hogy a régi idők kedvéért repül az Air Force One fedélzetén, azonban több forrás is arról beszélt, hogy a döntés biztonsági aggályok miatt született meg. Habár a fenyegetés nem volt specifikus, azonban a minden jel szerint egy esetleges iráni rakétatámadástól tartva döntöttek a biztonságiak a régi gép használata mellett.
A Times nem sokkal az első cikkek kikerülése után már arról írt, hogy az Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már megkezdte a kihallgatásokat, miután a hatóságok szerint valaki a személyzet, vagy az elnökkel utazó stáb tagjai közül szivárogtathatott a ki információkat a sajtónak a biztonsági aggályokról.