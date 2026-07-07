Akadozik az áramellátás Ukrajnában az éjszakai orosz támadások miatt

Az orosz csapások következtében Szumi megye két járásában két civil - egy 65, valamint egy 58 éves férfi - veszítette életét - jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Mindkét esetben családi gazdaságokat és lakóépületeket ért találat - fűzte hozzá a megyevezető.

Négy ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai orosz támadások miatt / Fotó: MYKOLA SYNELNYKOV / AFP

Négy ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai orosz támadások miatt

A Csernyihiv megyei Korjukivka településen július 6-án késő este orosz dróncsapás ért egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt - tette közzé Vjacseszlav Csausz katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Klicsko kijevi polgármesterre hivatkozva arról is beszámolt, hogy 19-re nőtt az ukrán fővárost hétfőre virradóra ért orosz légitámadás halálos áldozatainak száma, a legfrissebb adatok szerint 76-an sebesültek meg, és 24 ember - köztük két gyerek - szorul kórházi ellátásra.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 123 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 108 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti és középső régióiban, azonban 10 helyszínen 12 drón célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel - írja az MTI.