Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

NKA-ügy: őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát is

támadás

Képeken és videókon az ukrán támadás következményei: füst, lángok és romok Oroszországban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas tüzek keletkeztek Oroszország déli részén, miután éjszaka dróntámadás érte a Wildberries logisztikai központjait. Ukrajna a jelentések szerint egy héten belül másodszor vette célba az oroszországi vállalat raktárait, a támadásban többen megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadáswildberriesoroszország

Hatalmas tüzek pusztítottak Oroszország déli részén, miután éjszaka drónok csaptak le két Wildberries-logisztikai központra. Ukrajna a jelentések szerint egy héten belül másodszor támadta meg a vállalat oroszországi létesítményeit, a csapásokban több ember megsérült.

Ukrajna újabb dróntámadása után lángba borultak orosz raktárak
Ukrajna újabb dróntámadása után lángba borultak orosz raktárak Forrás: Telegram / Exilenova+

A mentési munkálatokhoz a rendkívüli helyzetek minisztériumának helikoptereit is bevetették, hogy segítsék a lángok megfékezését.

A krasznodari hatóságok szerint tíz ember sérült meg a támadásban, közülük háromnak súlyos az állapota. Később arról számoltak be, hogy egy nő, aki a raktárt ért csapásban sérült meg, a kórházban életét vesztette.

A Sztavropol környéki Nevinnomisszkben öt ember sérült meg, de egyikük sem szorult kórházi kezelésre.

A dolgozókat evakuálták a raktárakból

A Wildberries vezérigazgatója, Tatjana Kim közölte, hogy a vállalat munkatársait gyorsan kimenekítették az érintett épületekből.

A mostani támadás egy héten belül már a második alkalom volt, hogy a vállalat oroszországi logisztikai létesítményeit dróncsapás érte. A támadások hátteréről és pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek minden részletet.

A helyszíneken készült felvételeken hatalmas lángok és sűrű füst látható, a mentőegységek pedig hosszú órákon keresztül dolgoztak a tüzek megfékezésén.

További képekért és videókért lapozzon a következő oldalra!

1 2 3
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!