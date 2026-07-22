Képeken és videókon az ukrán támadás következményei: füst, lángok és romok Oroszországban

Hatalmas tüzek pusztítottak Oroszország déli részén, miután éjszaka drónok csaptak le két Wildberries-logisztikai központra. Ukrajna a jelentések szerint egy héten belül másodszor támadta meg a vállalat oroszországi létesítményeit, a csapásokban több ember megsérült.

Ukrajna újabb dróntámadása után lángba borultak orosz raktárak Forrás: Telegram / Exilenova+

A mentési munkálatokhoz a rendkívüli helyzetek minisztériumának helikoptereit is bevetették, hogy segítsék a lángok megfékezését.

A krasznodari hatóságok szerint tíz ember sérült meg a támadásban, közülük háromnak súlyos az állapota. Később arról számoltak be, hogy egy nő, aki a raktárt ért csapásban sérült meg, a kórházban életét vesztette.

A Sztavropol környéki Nevinnomisszkben öt ember sérült meg, de egyikük sem szorult kórházi kezelésre.

A dolgozókat evakuálták a raktárakból

A Wildberries vezérigazgatója, Tatjana Kim közölte, hogy a vállalat munkatársait gyorsan kimenekítették az érintett épületekből.

A mostani támadás egy héten belül már a második alkalom volt, hogy a vállalat oroszországi logisztikai létesítményeit dróncsapás érte. A támadások hátteréről és pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek minden részletet.

A helyszíneken készült felvételeken hatalmas lángok és sűrű füst látható, a mentőegységek pedig hosszú órákon keresztül dolgoztak a tüzek megfékezésén.

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