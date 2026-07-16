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zelenszkij

Ukrajna duplájára növeli a dróngyártást, az EU is beszáll az üzletbe

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Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen uniós kormányfők és az Európai Bizottság elnöke is jelen volt. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU drónmegállapodást írt alá az ukránokkal és
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zelenszkijukrajnaelnök

— Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük: évente tízmillió drónt gyártunk. Tízmilliót. És lesz húszmillió is. Ezt partnereinkkel együtt valósítjuk meg, és ismét bebizonyítjuk az ukrán, a partneri és az európai védelmi ipar sikerét – idézte az Ukrinform hírügynökség az ukrán elnököt, aki hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a hírhedt Sahedek legalább 90 százalékát megsemmisítik.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij a Patriotokról is beszélt.

Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában. Rendkívül fontos, hogy ezen az úton a felek és csapataink sikerrel járjanak, és hogy a 'Made in Ukraine' feliratú Patriot rakéták mielőbb valósággá váljanak, hozzájárulva Ukrajna biztonságához és az élet győzelméhez

– mondta az elnök.

Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.

A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy felépítsük Európa ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerét, egyesítve az európai ballisztikus rakétaelhárító képességeket, hogy népeink fölött megvédjük a légteret, és hogy a diktátorok ne diktálhassák, miként éljenek a szabad emberek Európában. Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az Európai Unió drónmegállapodást írt alá Ukrajnával

Ukrajna és az Európai Unió új védelmi ipari partnerségi megállapodást írt alá – jelentette be július 15-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki Kijevet „Európa biztonsági szolgáltatójának” nevezte.

Amit ma aláírunk, az a mi saját drónmegállapodásunk

 – mondta von der Leyen Kijevben.

Európában máris hatalmas technológiai és ipari kapacitással rendelkezünk, amelyet bevethetünk. És vannak biztonságos gyártási telephelyeink is, amelyek segíthetnek a termelés felfuttatásában. De nincs meg az a harctéren kipróbált tudásunk és szakértelmünk, amelyet Ukrajna kiépített. Tehát össze kell fogni és egyesíteni erőinket

– mondta a Bizottság elnöke.

Drónok, rakéták, Gripenek

Az Európai Bizottság elnök bejelentette azt is, hogy 1 milliárd eurót folyósítanak drónok beszerzésére Ukrajnának. Ez az összeg része a már részben kifizetett 5,9 milliárd eurós védelmi támogatásnak, amely a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel része.

Ursula von der Leyen megerősítette azt a 10 milliárd eurós finanszírozási tervet is, amely további drónok, nagy hatótávolságú rakéták és Gripen vadászgépek beszerzését célozza Ukrajna számára.

Ez a terv körülbelül 6 milliárd eurót jelentene drónokra, 1,5 milliárd eurót rakétákra és 2,5 milliárd eurót vadászgépekre – mondta az Európai Bizottság szóvivője a Kyiv Independentnek.

Svédország nemrég vállalta, hogy 2027 elején átadja Ukrajnának az első 16 Gripen C/D vadászgépet. Kijev június 30-án aláírt egy megállapodást 16 Gripen E repülőgép – a svéd tervezésű repülőgép legújabb változatának – megvásárlásáról is, amelyek szállítása 2029 elején kezdődik.

Bár az Ukrajna-támogatási hitelből származó védelmi források elsősorban az európai és ukrán gyártmányú felszerelések beszerzését támogatják, Kijev korábban engedályt kapott arra, hogy a hitel keretében kínai drónalkatrészeket is vásárolhasson.

Ukrajna már több európai és közel-keleti országgal is aláírt drón-együttműködési megállapodásokat, amely során megosztja tapasztalatait a pilóta nélküli rendszerek bevetésében és azok elleni védekezésben.

 

 

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