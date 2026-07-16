Ukrajna duplájára növeli a dróngyártást, az EU is beszáll az üzletbe

— Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük: évente tízmillió drónt gyártunk. Tízmilliót. És lesz húszmillió is. Ezt partnereinkkel együtt valósítjuk meg, és ismét bebizonyítjuk az ukrán, a partneri és az európai védelmi ipar sikerét – idézte az Ukrinform hírügynökség az ukrán elnököt, aki hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a hírhedt Sahedek legalább 90 százalékát megsemmisítik.
Zelenszkij a Patriotokról is beszélt.
Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában. Rendkívül fontos, hogy ezen az úton a felek és csapataink sikerrel járjanak, és hogy a 'Made in Ukraine' feliratú Patriot rakéták mielőbb valósággá váljanak, hozzájárulva Ukrajna biztonságához és az élet győzelméhez
– mondta az elnök.
Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.
A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy felépítsük Európa ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerét, egyesítve az európai ballisztikus rakétaelhárító képességeket, hogy népeink fölött megvédjük a légteret, és hogy a diktátorok ne diktálhassák, miként éljenek a szabad emberek Európában. Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Az Európai Unió drónmegállapodást írt alá Ukrajnával
Ukrajna és az Európai Unió új védelmi ipari partnerségi megállapodást írt alá – jelentette be július 15-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki Kijevet „Európa biztonsági szolgáltatójának” nevezte.
Amit ma aláírunk, az a mi saját drónmegállapodásunk
– mondta von der Leyen Kijevben.
Európában máris hatalmas technológiai és ipari kapacitással rendelkezünk, amelyet bevethetünk. És vannak biztonságos gyártási telephelyeink is, amelyek segíthetnek a termelés felfuttatásában. De nincs meg az a harctéren kipróbált tudásunk és szakértelmünk, amelyet Ukrajna kiépített. Tehát össze kell fogni és egyesíteni erőinket
– mondta a Bizottság elnöke.
Drónok, rakéták, Gripenek
Az Európai Bizottság elnök bejelentette azt is, hogy 1 milliárd eurót folyósítanak drónok beszerzésére Ukrajnának. Ez az összeg része a már részben kifizetett 5,9 milliárd eurós védelmi támogatásnak, amely a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel része.
Ursula von der Leyen megerősítette azt a 10 milliárd eurós finanszírozási tervet is, amely további drónok, nagy hatótávolságú rakéták és Gripen vadászgépek beszerzését célozza Ukrajna számára.
Ez a terv körülbelül 6 milliárd eurót jelentene drónokra, 1,5 milliárd eurót rakétákra és 2,5 milliárd eurót vadászgépekre – mondta az Európai Bizottság szóvivője a Kyiv Independentnek.
Svédország nemrég vállalta, hogy 2027 elején átadja Ukrajnának az első 16 Gripen C/D vadászgépet. Kijev június 30-án aláírt egy megállapodást 16 Gripen E repülőgép – a svéd tervezésű repülőgép legújabb változatának – megvásárlásáról is, amelyek szállítása 2029 elején kezdődik.
Bár az Ukrajna-támogatási hitelből származó védelmi források elsősorban az európai és ukrán gyártmányú felszerelések beszerzését támogatják, Kijev korábban engedályt kapott arra, hogy a hitel keretében kínai drónalkatrészeket is vásárolhasson.
Ukrajna már több európai és közel-keleti országgal is aláírt drón-együttműködési megállapodásokat, amely során megosztja tapasztalatait a pilóta nélküli rendszerek bevetésében és azok elleni védekezésben.