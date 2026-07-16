Ukrajna duplájára növeli a dróngyártást, az EU is beszáll az üzletbe

— Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük: évente tízmillió drónt gyártunk. Tízmilliót. És lesz húszmillió is. Ezt partnereinkkel együtt valósítjuk meg, és ismét bebizonyítjuk az ukrán, a partneri és az európai védelmi ipar sikerét – idézte az Ukrinform hírügynökség az ukrán elnököt, aki hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a hírhedt Sahedek legalább 90 százalékát megsemmisítik.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij a Patriotokról is beszélt.

Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában. Rendkívül fontos, hogy ezen az úton a felek és csapataink sikerrel járjanak, és hogy a 'Made in Ukraine' feliratú Patriot rakéták mielőbb valósággá váljanak, hozzájárulva Ukrajna biztonságához és az élet győzelméhez

– mondta az elnök.

🇺🇦 Ukraine to produce 20 million drones per year — Zelenskyy



"I remember the first time I publicly announced the state's plan: 1 million drones per year. There was a lot of skepticism everywhere, both internally and externally. And now we can confirm: we are producing 10 million… pic.twitter.com/qIo9VB64qL — Global Brief (@globalbrief_now) July 15, 2026

Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.

A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy felépítsük Európa ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerét, egyesítve az európai ballisztikus rakétaelhárító képességeket, hogy népeink fölött megvédjük a légteret, és hogy a diktátorok ne diktálhassák, miként éljenek a szabad emberek Európában. Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem

– hangsúlyozta Zelenszkij.