Több ukrán városban is jelentős tüntetések voltak, politikai lavina indulhat Kijevben - videók, képek

Péntek este ismét tüntetések kezdődtek Ukrajna több városában Mihajlo Fedorov leváltása miatt. Az Ukrainszka Pravda és a Szuszpilne beszámolója szerint Kijev mellett Lvivben, Odesszában, Dnyipróban, Ternopilben, Poltavában, Harkivban, Mikolajivban és Ivano-Frankivszkban is utcára vonultak az emberek.

Ukrajna: újra tüntetések törtek ki Fedorov leváltása miatt, tízezrek vonultak az utcára Forrás: Telegram

A fővárosban a tiltakozók – az előző naphoz hasonlóan – a Franko téren, az elnöki hivatal közelében gyűltek össze. A demonstrálók azt skandálták, hogy „Hozzátok vissza Fedorovot!”, valamint „Szirszkij, takarodj!”. Emellett felhangzott a „Dicsőség Ukrajnának!”, az „Halál az ellenségekre!” jelszó, és elénekelték az ukrán himnuszt is.

Az Interfax–Ukrajina becslése szerint Kijevben legalább 10 ezer ember vett részt a demonstráción. A hírügynökség tudósítása alapján a Franko tér, a mellette fekvő park, az úttest, valamint az Olhinszka, a Hrussevszkij és a Sztupka utcák egy része is megtelt tüntetőkkel.

A tiltakozási hullám egy nappal korábban kezdődött, amikor hivatalossá vált Mihajlo Fedorov távozása a védelmi miniszteri posztról.

Már csütörtökön is több ukrán városban szerveztek demonstrációkat, ahol a résztvevők Fedorov visszahelyezését és Olekszandr Szirszkij leváltását követelték.

A feszültséget tovább növelte, hogy Pavlo Jelizarov ezredes, az ukrán légierő parancsnokhelyettese is benyújtotta lemondását. Indoklásában közvetlenül összekapcsolta döntését Fedorov menesztésével, amelyet „az ország védelmi képessége szempontjából súlyos károkozásnak” nevezett.