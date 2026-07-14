Feloszlatták az ukrán kormányt, elindultak a találgatások az új miniszterelnökről

A Verhovna Rada döntése után megkezdődött az új kabinet összeállítása. Az ukrán sajtó szerint több név is szerepel a lehetséges utódok között, köztük Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója, aki jelenleg az egyik legesélyesebb jelölt a miniszterelnöki posztra.

Ukrajna: leváltották Julija Szviridenko kormányát a parlamentben Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Szviridenko nem vállalná az amerikai nagyköveti posztot

Julija Szviridenko leváltása után ukrán sajtóértesülések szerint felmerült, hogy az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lehetne. Az Ukrainszka Pravda a Volodimir Zelenszkij környezetéből származó forrásokra hivatkozva azonban arról számolt be, hogy Szviridenko egyelőre nem fogadta el a diplomáciai megbízatást.

A lap szerint az ukrán miniszterelnök határozottan elutasította a lehetőséget, ugyanakkor a hozzá közel álló források úgy nyilatkoztak, hogy még mérlegeli a jövőjét, és akár szeptemberig is dönthet a következő lépéséről.

Korábban olyan információk jelentek meg, hogy Szviridenko az amerikai nagyköveti posztra kerülhet, miután a jelenlegi washingtoni ukrán nagykövet, Olha Sztefanisina állítólag személyes okok miatt távozni szeretne.

A Naftogaz vezetője lehet az új kormányfő

Az ukrán parlament döntése előtt már megkezdődtek az egyeztetések az új kormány vezetőjéről. A sajtó szerint az egyik legesélyesebb jelölt Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója és az Ukrnafta vezetője.

A lehetséges utódok között említették továbbá Denisz Smihal energiaügyi minisztert, Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Ihor Terehov harkivi polgármestert is.

Volodimir Zelenszkij július 12-én több jelölttel is tárgyalt, köztük Koreckijjel, Smihallal, Fedorovval és Terehovval. A végső döntés meghatározhatja az ukrán kormány következő időszakának politikai és gazdasági irányát.

Julija Szviridenko 2025 júliusában lett Ukrajna miniszterelnöke. Ezt megelőzően első miniszterelnök-helyettesként és gazdasági miniszterként dolgozott 2021 novemberétől.