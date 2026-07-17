Mit kell tudni Ukrajna új miniszterelnökéről és miért robbant ki botrány a védelmi miniszter posztja körül?

Ukrajnában a Legfelsőbb Tanács 289 szavazattal támogatta Szerhij Koreckij kinevezését, egy képviselő ellenezte az előterjesztést, 21 honatya pedig nem vett részt a szavazásban. Az új ukrán kormány több minisztere megtartotta pozícióját, ugyanakkor a védelmi és külügyi tárca élén változásokat jelentettek be.

Ukrajna új miniszterelnököt kapott, közben botrány robbant ki a védelmi miniszter körül

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Volodimir Zelenszkij azért javasolta Koreckij kinevezését, mert szerinte az új miniszterelnök tapasztalataira szükség lehet az ország energetikai rendszerének megvédésében, különösen a tél közeledtével, amely az orosz támadások miatt az egyik legnehezebb időszak lehet a háború kezdete óta.

Ki Szerhij Koreckij, Ukrajna új miniszterelnöke?

A 48 éves Szerhij Koreckij a nyugat-ukrajnai Luckból származik. Tanulmányait a helyi műszaki egyetemen, majd az Ivano-Frankivszki Nemzeti Olaj- és Gázipari Műszaki Egyetemen végezte.

Pályafutása nem politikusként indult. Elmondása szerint már egyetemistaként dolgozni kezdett, miután családi körülményei miatt szüksége volt a keresetre. Első munkahelye a Continuum vállalatcsoport volt, ahol biztonsági őrként kezdett dolgozni.

Koreckij később a cég pénzügyi területén kapott feladatokat, majd gyorsan haladt előre a vállalati ranglétrán. Alig néhány év alatt az elemzési részleg vezetőhelyettese, később pénzügyi igazgató, 2007-ben pedig a Continuum Group irányító vállalatának vezérigazgatója lett.

A vállalatot Ihor Jeremejev és Sztyepan Ivahiv alapította. Koreckij korábban Jeremejev parlamenti munkáját is segítette, majd 2012-ben a WOG üzemanyaglánc vezetője lett. Ezt a pozíciót 2018-ig töltötte be.

A következő években üzleti tevékenységet folytatott, többek között Svájcban alapított céget, valamint egy kávézóláncot is épített. Karrierje új szakasza 2022 végén kezdődött, amikor az Ukrnafta és az Ukrtatnafta vezetésével bízták meg.

Az Ukrnafta állami irányítás alá kerülése után Koreckij fontos szereplővé vált az ukrán energiaiparban. Támogatói szerint vezetése alatt a vállalat jelentős nyereséget ért el, és 2023-ban rekorderedményt produkált.

Kritikusai szerint ugyanakkor a vállalat eredményeihez nem kizárólag Koreckij vezetése járult hozzá. Úgy vélik, hogy a javuló pénzügyi mutatókban szerepet játszott az is, hogy korábban vitatott jogi és tulajdonosi ügyek rendeződtek, valamint több, az állam által meghozott döntés kedvező helyzetbe hozta az Ukrnaftát.