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Ukrán sajtó: Meglepetésszerű döntést hozott Magyar Péter kormánya Ukrajna ügyében

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Magyarország váratlan döntést hozott az Európai Unió bővítési folyamatában, és megakadályozta, hogy újabb tárgyalási fejezetek nyíljanak meg Ukrajna előtt. A Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló egyeztetéseken Budapest két gazdasági klaszter megnyitását blokkolta, miközben Moldova esetében az egyik érintett fejezetet támogatta.
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magyarországukrajnaeurópai unióMagyar Péter

Az ukrán sajtó beszámolói szerint az EU bővítési munkacsoportjának (COELA) ülésén Magyarország váratlanul ellenezte a 2-es és 3-as tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna számára.

Magyar Péter blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, két fejezet megnyitása is elmaradt
Magyar Péter blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, két fejezet megnyitása is elmaradt Fotó: Ladóczki Balázs

A döntés miatt a kérdésben nem született végleges megállapodás, így a tárgyalásokat a következő ülésre halasztották. Az egyeztetésre július 22-én kerülhet sor, amely az utolsó találkozó lesz az uniós nyári szünet előtt.

Gazdasági területeket érintenek a blokkolt fejezetek

A blokkolt tárgyalási klaszterek közül a második a „Belső piac”, a harmadik pedig a „Versenyképesség és inkluzív növekedés” nevű fejezeteket tartalmazza. Ezek elsősorban gazdasági kérdéseket, az uniós szabályokhoz való alkalmazkodást és a piac működését érintik.

Magyarország ugyanakkor Moldova esetében nem akadályozta a 3-as klaszter megnyitását.

A döntés újabb vitát nyithat az Európai Unió és Magyarország között az ukrán csatlakozás kérdésében, amely az elmúlt időszakban az egyik legmegosztóbb európai politikai témává vált.

Magyar Péter korábban is bírálta Ukrajna gyors uniós integrációját

Magyar Péter korábban kijelentette, hogy nem támogatja Ukrajna valamennyi tárgyalási klaszterének automatikus megnyitását. Álláspontja szerint az első fejezet lezárása után a folyamatnak a teljesítmény és a tényleges eredmények alapján kell továbbhaladnia, ahogy más tagjelölt országok esetében is történt.

A magyar álláspont szerint az uniós csatlakozás feltételeinek teljesítését minden jelölt esetében azonos mérce alapján kell vizsgálni.

Közben Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) határozati javaslatot nyújtott be a szejmben Ukrajna európai uniós tagsága ellen. A párt szerint további garanciák nélkül nem támogatható Kijev csatlakozása az Európai Unióhoz.

 

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