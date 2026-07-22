Politikai vihar után döntött Zelenszkij: irányváltást hozhat az új ukrán főparancsnok

Komoly változások történtek Kijevben az ukrán katonai vezetésben, miután Volodimir Zelenszkij több magas rangú tisztségviselő sorsáról is döntött. Ukrajna hadseregének élén új korszak kezdődhet, miután Olekszandr Szirszkijt leváltották, helyére pedig Mihajlo Drapatyi vezérőrnagy került.

Ukrajna: Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, új vezetőt kapott az ukrán hadsereg

Fotó: AFP

A napokban Kijevben, Lvivben, Odesszában, Dnyipróban, Ternopilben, Poltavában, Harkivban, Mikolajivban és Ivano-Frankivszkban is demonstrációkat tartottak. A tüntetők Fedorov visszahelyezését követelték, emellett egyre többen sürgették Olekszandr Szirszkij távozását is.

A kijevi demonstráción több ezer ember vett részt. A tiltakozók a fővárosban az elnöki hivatal közelében gyűltek össze, és olyan jelszavakat skandáltak, mint „Hozzátok vissza Fedorovot!” és „Szirszkij, takarodj!”.

A feszültséget tovább növelte, hogy Pavlo Jelizarov ezredes, az ukrán légierő parancsnokhelyettese is benyújtotta lemondását. A katonai vezető döntését Mihajlo Fedorov menesztésével hozta összefüggésbe, amelyet Ukrajna védelmi képessége szempontjából súlyos károkozásnak nevezett.

Néhány nappal később Volodimir Zelenszkij hivatalosan is leváltotta Olekszandr Szirszkijt az ukrán fegyveres erők főparancsnoki posztjáról.

Drapatyi új feladatokat kapott Zelenszkijtől

Az ukrán hadsereg új vezetője Mihajlo Drapatyi vezérőrnagy lett. A kinevezés után közölte, hogy megkezdte munkáját főparancsnokként, és megerősítette, hogy Ihor Szkibjuk, a korábbi légideszant-erők parancsnoka lesz a vezérkar új vezetője.

Drapatyi szerint Zelenszkij világos feladatokat határozott meg számára. Ezek között szerepel az offenzív műveletek folytatása és fokozása minden területen, új műveletek tervezése az ellenséges vonalak mögött, valamint az ukrán hadsereg technológiai és katonai képességeinek fejlesztése.

– Ne tegyünk nagy ígéreteket, hanem vállaljuk a felelősséget döntéseinkért, és mutassunk tiszteletet azok iránt, akik a fronton harcolnak Ukrajnáért – fogalmazott Drapatyi.

Az új főparancsnok azt is hangsúlyozta, hogy nehéz feladat vár rájuk, ezért szerinte a vezetésnek elsősorban a katonákra és az ország védelmi képességeinek megerősítésére kell koncentrálnia.

A kinevezésről szóló hivatalos elnöki rendeletet Zelenszkij nemrég írta alá.