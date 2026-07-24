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ukrajna

Kell aggódnia Zelenszkijnek? Ez lenne az ukrán választás eredménye egy friss mérés szerint

8 perce
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Újabb felmérés mutatta meg az ukrán társadalom politikai preferenciáit egy esetleges választás előtt. Az ukrán lakosság körében végzett kutatás szerint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke továbbra is a legnépszerűbb politikus, azonban Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok és Mihajlo Fedorov korábbi védelmi miniszter is szorosan követi.
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A „Rating” szociológiai csoport július 20–21-én készített felmérése szerint egy feltételezett ukrán elnökválasztás első fordulójában a megkérdezettek 22,3 százaléka szavazna Volodimir Zelenszkijre, vagyis még mindig ő Ukrajna legnépszerűbb politikusa.

Ukrajna: Zelenszkijt Zaluzsnij és Fedorov követi a népszerűségi felmérésben
Ukrajna: Zelenszkijt Zaluzsnij és Fedorov követi a népszerűségi felmérésben
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A második helyen Valerij Zaluzsnij végzett 14,9 százalékkal, aki egy időben meg is előzte Zelenszkijt a népszerűségi rangsorban. Mihajlo Fedorov 13,4 százalékos támogatottságot kapott. Fedorov eredménye különösen figyelemre méltó, mivel a kutatás idején már komoly politikai vita alakult ki a védelmi miniszteri posztról való távozása miatt. 

A felmérés készítői ugyanakkor jelezték, hogy az adatfelvétel még azelőtt lezárult, hogy a sajtóban megjelentek volna az Olekszandr Szirszkij főparancsnoki távozásáról szóló hírek.

A kutatás szerint Fedorov megítélése az elmúlt héten jelentősen javult: a belé vetett bizalom 35 százalékról 65 százalékra emelkedett. Eközben Olekszandr Szirszkij támogatottsága 39 százalékról 23 százalékra csökkent.

Zaluzsnij vezeti a bizalmi rangsort

A politikusok közül a legtöbb bizalmat továbbra is Valerij Zaluzsnij élvezi, akiben a megkérdezettek 70 százaléka bízik. Őt Mihajlo Fedorov követi 65 százalékkal, majd Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője 62 százalékkal.

Volodimir Zelenszkij bizalmi mutatója 59 százalék volt. A válaszadók 54 százaléka bízik Olekszandr Uszik ökölvívóban, míg Petro Porosenko korábbi elnök támogatottsága 21 százalékos.

Az esetleges elnökválasztáson a további jelöltek közül Kirilo Budanov 7,2 százalékot, Olekszandr Uszik 5,9 százalékot, Petro Porosenko 4,6 százalékot, Ihor Terehov harkivi polgármester 4,3 százalékot, Dmitro Razumkov pedig 3,7 százalékot kapna.

A felmérést telefonos módszerrel készítették 1000, 18 év feletti ukrán állampolgár megkérdezésével. A kutatás nem terjedt ki az orosz megszállás alatt álló területekre, illetve azokra a térségekre, ahol nem érhető el ukrán mobilhálózat. A hibahatár legfeljebb 3,1 százalék.

 

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