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ukrajna

Ukrán sajtó: itt az újabb magyar döntés Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében

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Újabb akadályba ütközött Kijev európai uniós csatlakozási folyamata. Az Ukrajna számára fontos két tárgyalási klaszter megnyitását az Európai Unió Tanácsának munkacsoportja másodszor sem tudta jóváhagyni, miután Magyarország ismét kifogást emelt a folyamat ellen.
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ukrajnamagyarországeurópai unió

Az Európai Unió bővítési kérdéseivel foglalkozó munkacsoportja (COELA) július 22-én második alkalommal sem tudta elfogadni az Ukrajna és Moldova számára készült átvilágítási jelentések eredményeit a 2-es és 3-as tárgyalási klaszter esetében.

Ukrajna: Magyarország miatt ismét elakadt két uniós tárgyalási klaszter megnyitása
Ukrajna: Magyarország miatt ismét elakadt két uniós tárgyalási klaszter megnyitása
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az Ukrajinszka Pravda brüsszeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a döntést szeptember 1-jére halasztották. Egy uniós diplomata szerint a munkacsoport Magyarország ellenállása miatt nem tudta jóváhagyni a szükséges dokumentumokat.

A két érintett klaszter megnyitása az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások egyik fontos lépése lenne, mivel ezek többek között az uniós belső piac működéséhez és a versenypolitikához kapcsolódó területeket érintik.

Magyarország korábban is blokkolta a folyamatot

A tagállamok bővítési munkacsoportjának július 17-i ülésén Magyarország már egyszer megakadályozta a 2-es és 3-as klaszter megnyitását Ukrajna esetében. Budapest ugyanakkor akkor támogatta Moldova 3-as klaszterének megnyitását, de ezt a javaslatot az uniós tagállamok többsége nem támogatta.

Brüsszelben július közepén Ukrajna számára már megnyitották a hatodik tárgyalási klasztert, amely a „Külkapcsolatok” területét érinti. Tarasz Kacska akkori ukrán miniszterelnök-helyettes korábban azt hangsúlyozta, hogy a fennmaradó klaszterek megnyitását nem akarják őszre halasztani.

Magyarország korábban technikai szinten több, Ukrajnához kapcsolódó tárgyalási fejezet megnyitását is akadályozta, de a hatodik klaszter esetében végül feloldotta az ellenállását. A 2-es és 3-as klaszter ügyében azonban továbbra sem született megállapodás.

 

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