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háború

Megrázó képek érkeztek az ukrán dróntámadás után – galéria

1 órája
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A háború pusztításának újabb félelmetes képei érkeztek Oroszország déli részéről. Az ukrán dróntámadás július 21-ről 22-re virradó éjszaka érte a Wildberries krasznodari és nyevinnomisszki raktárát. Egy nő meghalt, többen megsérültek. Galériánkban mutatjuk be a pusztítást.
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háborúukrán dróntámadásdróntámadásVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries két dél-oroszországi logisztikai központját. A csapások után hatalmas tűz keletkezett, az oltáshoz helikoptereket is bevetettek.

Az ukrán dróntámadás után hatalmas tűz pusztított a Wildberries két oroszországi raktárában. Jelentések szerint a támadásnak egy halottja, több sérültje van.
Az ukrán dróntámadás után hatalmas tűz pusztított a Wildberries két oroszországi raktárában. Jelentések szerint a támadásnak egy halottja, több sérültje van. Fotó: east2west news

Drámai képek készültek az ukrán dróntámadás után

Ismét támadás történt az orosz-ukrán háborúban. A fotókon megelevenedik a háborút viselő országok borzalmas valósága, a számtalan környezeti és kulturális kár, valamint a halandó emberi élet.

Ukrajna 2026. július 21-ről 22-re virradó éjszaka drónokkal támadta meg a Wildberries két dél-oroszországi logisztikai központját Krasznodarban és Nyevinnomisszkben – írja a Meduza. A jelentések szerint egy héten belül másodszor vették célba a vállalat raktárait. A csapások után hatalmas tüzek keletkeztek. A forrás szerint mindkét megtámadott létesítmény megsemmisült, a Wildberries munkatársait pedig gyorsan kimenekítették az épületekből. A lángok megfékezéséhez a rendkívüli helyzetek minisztériumának helikoptereit is bevetették.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Világvége hangulatú fotók az ukrán dróntámadás után
Fotó: Profimedia
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Világvége hangulatú fotók az ukrán dróntámadás után

Krasznodarban tíz ember megsérült, közülük hárman súlyosan. Egy sérült nő később a kórházban meghalt. Nyevinnomisszkben öten sérültek meg, de egyiküket sem kellett kórházba szállítani.

Korábban beszámoltunk a Kijevet ért pusztító orosz csapásokról, valamint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij háborúval kapcsolatos döntéseiről is. Napi szinten követjük az orosz-ukrán háború és az iráni háború legfontosabb eseményeit, köztük Donald Trump lépéseit és nyilatkozatait.

 

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