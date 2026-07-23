Megrázó képek érkeztek az ukrán dróntámadás után – galéria

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries két dél-oroszországi logisztikai központját. A csapások után hatalmas tűz keletkezett, az oltáshoz helikoptereket is bevetettek.

Az ukrán dróntámadás után hatalmas tűz pusztított a Wildberries két oroszországi raktárában. Jelentések szerint a támadásnak egy halottja, több sérültje van. Fotó: east2west news

Drámai képek készültek az ukrán dróntámadás után

Ismét támadás történt az orosz-ukrán háborúban. A fotókon megelevenedik a háborút viselő országok borzalmas valósága, a számtalan környezeti és kulturális kár, valamint a halandó emberi élet.

Ukrajna 2026. július 21-ről 22-re virradó éjszaka drónokkal támadta meg a Wildberries két dél-oroszországi logisztikai központját Krasznodarban és Nyevinnomisszkben – írja a Meduza. A jelentések szerint egy héten belül másodszor vették célba a vállalat raktárait. A csapások után hatalmas tüzek keletkeztek. A forrás szerint mindkét megtámadott létesítmény megsemmisült, a Wildberries munkatársait pedig gyorsan kimenekítették az épületekből. A lángok megfékezéséhez a rendkívüli helyzetek minisztériumának helikoptereit is bevetették.

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