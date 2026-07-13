Autóbuszokat és lakóházakat ért támadás Ukrajnában - videó

Odessza egyik közlekedési vállalata elleni légicsapás következtében több autóbusz kiégett, három ember megsebesült, állapotuk közepesen súlyos – közölte Szerhij Liszak, az ukrán város katonai közigazgatásának vezetője Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Liszak beszámolója szerint négy családi ház is megrongálódott.

Autóbuszokat és lakóházakat ért támadás ukrán területeken. A képen: Zaporizzsjában egy orosz dróncsapás miatt megrongálódott több lakóépület (Fotó: DarFotó: DARYA NAZAROVA / AFP

Az érintett szolgálatok a helyszínen dolgoznak a károk elhárításán. Az Ukrajinszka pravda hírportál Oleh Kiper katonai kormányzóra hivatkozva azt közölte, hogy 6 autóbusz megsemmisült, további 17 jármű pedig megrongálódott, egy szanatórium épületében is károk keletkeztek, két ember megsebesült.

🚨 BREAKING: Russian strike hits Odesa bus depot.



Three men were hospitalized in moderate condition and 23 vehicles were damaged or destroyed after occupying forces targeted an Odesa transport depot today, setting six buses on fire and damaging 11 other buses alongside six cars… pic.twitter.com/54vDMG4Zi1 — UNITED24 Media (@United24media) July 13, 2026

Éjszaka támadás érte Zaporizzsját is. Hat ember megsebesült, többszintes lakóházakban és egy kórházban is károk keletkeztek – közölte az érintett megye katonai kormányzója Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Az ukrán hírügynökség arról is beszámolt, hogy az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében csaknem 70 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az orosz támadások miatt.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra 3 rakétával, valamint 134 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek mindhárom rakétát és 123 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 6 drón célba talált, további 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott – emelte ki az MTI.