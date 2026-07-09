Dühbe gurultak az ukránok, toborzókra támadtak a helyiek Lvivben – videó

Tarasz Hreny, a Lviv megyei katonai közigazgatás hivatalvezetője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a mozgósítással kapcsolatos értesítési intézkedések során a katonák a rendőrséggel közösen egy 1996-ban született ukrán férfit találtak meg, akit a katonai nyilvántartási szabályok megsértése miatt köröztek.
A TCK szerint a férfi beleegyezett, hogy beszáll a szolgálati gépkocsiba, és a TCK irodájába megy adatainak pontosítása, valamint a katonai orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából. Később azonban egy ismeretlenekből álló csoport elállta a jármű útját, ami konfliktushoz vezetett – írta az MTI.
Az eset komoly visszhangot váltott ki, több magas rangú tisztségviselő reagált a történtekre. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolja szerint mindannyian elítélték a katonák elleni támadást, és a felelősök megbüntetését sürgették. Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője csütörtökön a Telegramon kijelentette, hogy azoknak, akik erőszakot alkalmaznak az ukrán katonákkal szemben, el kell gondolkodniuk azon, ki védi meg őket orosz támadás esetén.
Ha letépik a saját hadseregük katonájának ruháját és megverik őt, gondolkodjanak el azon, hogy holnap ki fogja megvédeni önöket az ellenséges hadseregtől, amely ugyanígy megveri majd önöket és letépi a ruhájukat
– írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy elvárja a rendvédelmi szervek igazságos reagálását a lvivi eseményekre.
Olha Resetilova katonai ombudsman kijelentette, hogy a katonák elleni támadás semmilyen módon nem igazolható, ugyanakkor véleménye szerint a kialakult helyzetért nem kizárólag a konfliktus résztvevői felelősek.
Szerinte felelősség terheli a kormányt, a katonai és politikai vezetést, valamint a helyi önkormányzatokat is, amelyek - mint kiemelte - évek óta nem képesek megtalálni az egyensúlyt a gazdaság és a hadsereg igényei között.
A biztos bírálta azokat a politikusokat és tisztviselőket, akik felkorbácsolják a hangulatot a mozgósítás körül, és felszólította a médiát, a bloggereket és a véleményformálókat, hogy gondolják át saját felelősségüket a toborzóközpontokkal és a rendőrséggel szembeni negatív társadalmi hozzáállás kialakulásában.
Andrij Szadovij, Lviv polgármestere szégyenletesnek nevezte az incidensben részt vevő helyiek viselkedését. Emlékeztetett arra, hogy 58 ezer lvivi férfi és nő teljesít szolgálatot a fronton, a város nap mint nap elesett honfitársaitól vesz búcsút, és költségvetésének jelentős részét a védelmi erők támogatására fordítja.
A polgármester hangsúlyozta, hogy Oroszországnak áll leginkább érdekében a belső konfliktusok szítása az ukránok között, mivel minden országon belüli szembenállás azonnal az ellenséges propaganda eszközévé válik.
Az incidenssel kapcsolatban az ukrán védelmi minisztérium is állást foglalt. A tárca elfogadhatatlannak nevezte a Lvivben szolgálatot teljesítő katonák elleni támadást, és hangsúlyozta, hogy az erőszak vagy az agresszió minden esetében felelősségre vonásnak kell következnie.