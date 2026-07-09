Dühbe gurultak az ukránok, toborzókra támadtak a helyiek Lvivben – videó

Tarasz Hreny, a Lviv megyei katonai közigazgatás hivatalvezetője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a mozgósítással kapcsolatos értesítési intézkedések során a katonák a rendőrséggel közösen egy 1996-ban született ukrán férfit találtak meg, akit a katonai nyilvántartási szabályok megsértése miatt köröztek.

Dühbe gurultak az ukránok, toborzókra támadtak a helyiek Lvivben - képünk illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A TCK szerint a férfi beleegyezett, hogy beszáll a szolgálati gépkocsiba, és a TCK irodájába megy adatainak pontosítása, valamint a katonai orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából. Később azonban egy ismeretlenekből álló csoport elállta a jármű útját, ami konfliktushoz vezetett – írta az MTI.

In Lviv, a major confrontation has erupted involving Ukraine's Territorial Recruitment Center (TRC).



Hundreds of people gathered to defend a man who was being forcibly conscripted by draft officers.

Chanting "Shame!", the crowd confronted the draft officers, and in the ensuing… pic.twitter.com/0awL5Kk8nK — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) July 8, 2026

Az eset komoly visszhangot váltott ki, több magas rangú tisztségviselő reagált a történtekre. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolja szerint mindannyian elítélték a katonák elleni támadást, és a felelősök megbüntetését sürgették. Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője csütörtökön a Telegramon kijelentette, hogy azoknak, akik erőszakot alkalmaznak az ukrán katonákkal szemben, el kell gondolkodniuk azon, ki védi meg őket orosz támadás esetén.

Ukrainian media report an uproar in Lviv against the TCC "man-hunters" due to the forcible mobilization of men.



They are shouting "Shame!" and hurling insults at the TCC. Zelenskyy is losing the war—he is losing it to the Ukrainians. pic.twitter.com/Q9TNfxGsq0 — Liane (@liane3974) July 8, 2026

Ha letépik a saját hadseregük katonájának ruháját és megverik őt, gondolkodjanak el azon, hogy holnap ki fogja megvédeni önöket az ellenséges hadseregtől, amely ugyanígy megveri majd önöket és letépi a ruhájukat

– írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy elvárja a rendvédelmi szervek igazságos reagálását a lvivi eseményekre.