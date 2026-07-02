Teljes káosz az Európai Unióban: már mindenki érzi Brüsszel lépésének következményét

Több európai repülőtéren is komoly fennakadások alakultak ki az új beléptetési szabályok miatt. Az uniós határellenőrzés miatt akár ötórás várakozások, hosszú sorok és jelentős járatkésések is kialakulhatnak a nyári utazási szezonban. A légitársaságok és a repülőtéri szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet a következő hónapokban tovább romolhat, amikor turisták milliói indulnak útnak Európában.

Az uniós határellenőrzés bevezetése miatt több repülőtéren jelentős várakozások alakultak ki Fotó: Shutterstock

Az iparági szereplők Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelükben azt kérték, hogy a repülőterek ideiglenesen felfüggeszthessék az új ellenőrzéseket, ha a határállomások kapacitása nem elegendő az utasforgalom kezelésére - írja a Financial Times.

Ötórás sorok és üresen induló repülők

Az új rendszer fokozatos bevezetése tavaly októberben kezdődött. Az Európai Unió külső határain átlépő, nem uniós állampolgároknak ujjlenyomatot és fényképet kell rögzíteniük az érkezési repülőtéren.

A bevezetést azonban számos technikai probléma nehezíti. Több helyen az automata ellenőrző kapuk nem működnek megfelelően, emiatt hosszú várakozási idők alakultak ki.

A légitársaságokat képviselő szervezetek szerint előfordult, hogy az utasoknak a terminálokon kívül, kiszolgáltatott körülmények között kellett várakozniuk, mert a határellenőrzési pontok nem tudták elég gyorsan feldolgozni az érkezőket.

A szervezetek szerint egyes járatok úgy indultak el, hogy a fedélzeten még volt szabad hely, mert néhány utas nem jutott át időben az ellenőrzésen.

Az iparág szerint változtatni kellene a rendszeren

Az ACI Europe repülőtéri szövetség, valamint több légitársasági érdekképviselet azt szeretné, hogy júliusban és augusztusban a repülőterek teljesen felfüggeszthessék az új ellenőrzéseket, amikor az utasforgalom meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást.

A szervezetek szerint hosszabb távon is szükség lenne rugalmasabb szabályokra rendkívüli helyzetek esetére.

„Néhány nemzetközi utazó már újragondolja európai útját a várható túlzott határidők miatt” – idézte a Financial Times az iparági szereplők levelét.

A szervezetek szerint a problémák nemcsak az utasokat érintik, hanem az Európai Unió turizmusának és közlekedési kapcsolatainak megítetését is ronthatják.