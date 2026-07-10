Eldőlt: jöhet a Magyarországnak járó uniós pénz

Szuper hírek érkeztek Brüsszelből: megvan a végső uniós döntés, a pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet – jelentette be Vitézy Dávid a Magyarországnak járó uniós pénzekről szóló döntés után. A közlekedési és beruházási miniszter szerint így mostantól tényként jelenthetjük ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen tízmilliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást.

Fontos hírt közölt Vitézy Dávid az uniós pénzekről (Fotó: Yomiuri/Hironari Akiyama)

A fennmaradó 6,4 milliárd euró pedig a mai döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz

– közölte a tárcavezető.

Döntött az EU tanácsa, jöhet az uniós pénz

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén fogadta el Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy tízmilliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.

Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupcióellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba.

Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon

– emelték ki.

Az imént megkapta Magyarország uniós újjáépítési terve az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását! Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől

– fogalmazott közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.