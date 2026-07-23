Lezuhant és felrobban Oroszország legmodernebb vadászgépe - fotók

Oroszország egyik legmodernebb harci repülőgépe, egy Szu–57-es vadászgép zuhant le a Moszkvai területen, Zvenyigorod közelében. Szemtanúk szerint a repülőgép Sihovo városrész és Lucino település között csapódott a földbe.

Oroszország: lezuhant egy Szu–57-es vadászgép Moszkva közelében Forrás: Telegram / Osztorozsni Novosztyi

Az első beszámolók alapján a pilóta időben katapultált, így túlélte a balesetet. A Kommerszant információi szerint a repülőgép harci kiképzőrepülést hajtott végre, és nem szállított fegyverzetet.

Az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított a repülési szabályok megsértése vagy a repülés előkészítésével kapcsolatos mulasztások miatt.

Később az orosz védelmi minisztérium is megerősítette a balesetet. Közlésük szerint a harci kiképzőgép felszállás közben zuhant le a Moszkvai területen. A tárca azt állítja, hogy a pilóta sikeresen katapultált, a földön pedig nem keletkezett személyi sérülés vagy anyagi kár.