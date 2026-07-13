Rekordot döntött az EU orosz LNG-importja, miközben Ursula von der Leyen kivezetné az orosz energiahordozókat

Az Európai Unió rekordot döntött az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjában 2026 első hat hónapjában, noha Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság néhány hónapon belül az orosz gáz hosszú távú behozatalának teljes betiltására készül. A Financial Times által ismertetett adatok szerint az uniós tagállamok csak a Jamal LNG-projektből közel 10 millió tonna földgázt vásároltak, ami minden korábbi rekordot felülmúlt. A fejlemény azért is kellemetlen Ursula von der Leyen számára, mert az Európai Bizottság elnöke korábban az orosz energiahordozóktól való teljes leválás egyik leghangosabb szószólója volt.

Ursula von der Leyen kínos helyzetbe került: soha ennyi LNG-t nem vásárolt még Európa az oroszoktól (Fotó: Hans Lucas/AFP)

Franciaország, Belgium és Spanyolország áll az élen

Az Európai Unió 9,89 millió tonna LNG-t importált a Novatek által irányított Jamal LNG-projektből 2026 első felében. Ez 18 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A legnagyobb vásárló Franciaország volt 3,6 millió tonnával, ezt Belgium követte 2,9 millió tonnával, míg Spanyolország 2,7 millió tonna orosz LNG-t importált. A három ország együttesen gyakorlatilag a Jamal LNG európai exportjának döntő részét adta.

Az Urgewald német civil szervezet becslése szerint az Európai Unió akár 6 milliárd eurót is kifizethetett Moszkvának ezekért a szállítmányokért.

Az EU továbbra is kulcsszereplő, de közeleg a teljes tilalom

A Jamal LNG-projekt működése továbbra is jelentős mértékben támaszkodik Európára. Ahogyan az Origo korábban is megírta, az orosz sarkvidéken működő létesítmény speciális Arc7 jégtörő tartályhajókat használ, amelyek európai kikötőkben fordulnak meg, javításukat pedig többek között francia és dán hajógyárak végzik. Jelenleg az Európai Unió már tiltja a rövid távú szerződések alapján történő orosz LNG-importot, ezért minden szállítmány esetében igazolni kell, hogy hosszú távú szerződés alapján érkezett.

2027. január 1-jétől azonban már a hosszú távú orosz gázimport is tilalom alá kerül, az év későbbi részében pedig a még fennmaradó vezetékes orosz gázimportot is megszüntetné az Európai Unió.

Ursula von der Leyen szabadulna az orosz energiahordozóktól

A mostani rekordimport azért is lehet kínos az Európai Bizottság számára, mert Ursula von der Leyen évek óta az orosz energiahordozókról való leválás egyik leghangosabb szószólója.