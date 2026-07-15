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Ursula von der Leyen

Kijevbe ment Ursula von der Leyen, újabb támogatást kaphat Ukrajna

26 perce
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Az Európai Bizottság elnöke és számos európai vezető is Kijevbe látogatott az ukrán államiság ünnepének alkalmából. Ursula von der Leyen a látogatás apropóján jelezte, hogy újabb, a védelmi ipar integrálást célzó terveket jelent be.
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Ursula von der LeyenKijevUkrajna

Az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán is jelezte, hogy nem üres kézzel érkezett az ukrán fővárosba. Ursula von der Leyen egy újabb, Ukrajna támogatását célzó tervet jelenthet be – írja a Kyiv Independent

Ursula von der Leyen az ukrán államiság ünnepén érkezett Kijevbe  Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ursula von der Leyen az ukrán államiság ünnepén érkezett Kijevbe 
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERUrsula von der Leyen az ukrán államiság ünnepén érkezett Kijevbe 

„Most érkeztem Kijevbe, a tizenegyedik háborús ukrajnai látogatásomra” – írta Von der Leyen közösségi oldalán. Az Európai Bizottság elnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a harctéri helyzet megfordult, Ukrajna pedig új lendületet vett. Ennek okán pedig az európai védelmi ipar integrálását célzó új kezdeményezések bejelentésére tett ígéretet. 

A TVP World lengyel hírportál július 14-én arról számolt be, hogy az Európai Bizottság egy akár 21 milliárd dolláros kombinált támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára, amelynek bejelentésére várhatóan von der Leyen látogatása alatt kerül sor.

Az EU emellett idén megkezdte az első kifizetések folyósítását a 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében, amelyből 3,9 milliárd euró (4,4 milliárd dollár) védelmi támogatásra fordítható. Az ukrán fővárosba érkező többi európai vezető között van Nicusor Dan román elnök, Maia Sandu moldovai elnök, Janez Jansa szlovén miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök is. A tervek szerint a vezetők részt vesznek majd az ötödik Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón, ahol régiós együttműködésekről lesz szó. 

Ursula von der Leyen az elmúlt időszakban fokozta Ukrajna finanszírozásának szorgalmazását. A friss támogatási csomag kapcsán egyelőre nem világos, hogy pontosan honnan is kívánja előteremteni az Európai Bizottság a 21 milliárd dollárt.

A tervek szerint egyébként nem csak a támogatásokról, de az EU-s csatlakozás következő lépéseiről is szó lesz a kijevi találkozón.

 

 

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