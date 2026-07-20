Megszületett J.D. Vance negyedik gyereke, történelmet írt az amerikai alelnök családja

J.D. Vance gyermeke vasárnap jött világra a marylandi Bethesda városában található Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban.

J.D. Vance családja történelmet írt

Fotó: MATT ROURKE / POOL

A kisfiú az Alec Neel Vance nevet kapta.

Az amerikai alelnök a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, és azt írta, hogy felesége és újszülött fia is jól vannak, a testvérek pedig izgatottan várták a család legfiatalabb tagjának érkezését.

A házaspárnak Alec mellett már három gyermeke van: Ewan, Vivek és Mirabel. J.D. Vance és Usha Vance a Yale Egyetemen ismerkedtek meg, 2014-ben házasodtak össze – írja a Guardian. A kisfiú születéséhez Donald Trump is gratulált.

TRUMP CONGRATULATES JD AND USHA VANCE ON NEW BABY BOY



President Donald Trump shared a congratulatory message celebrating the birth of Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance's newborn son, calling him "a perfect baby boy" and wishing the Vance family well.… pic.twitter.com/ngKTFpqflK — Washington Eye (@washington_EY) July 20, 2026

J.D. Vance családja történelmet írt

A kisfiú születése azért is számít különlegesnek, mert 156 éve nem fordult elő, hogy hivatalban lévő amerikai alelnöknek gyermeke szülessen.

Az utolsó ismert ilyen eset 1870-ben történt, Schuyler Colfax alelnök hivatali ideje alatt.

J.D. Vance korábban többször is beszélt arról, hogy fontosnak tartja a családalapítás és a gyermekvállalás ösztönzését az Egyesült Államokban. Az alelnök és felesége a bejelentésben megköszönte a Walter Reed kórház és a Fehér Ház orvosi csapatának munkáját.