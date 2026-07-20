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JD Vance

Megszületett J.D. Vance negyedik gyereke, történelmet írt az amerikai alelnök családja

44 perce
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Megszületett az amerikai alelnök negyedik gyermeke. J.D. Vance és Usha Vance gyermekének születése nemcsak a család boldogsága: történelmi pillanat is, ugyanis több mint 150 éve nem született gyermeke hivatalban lévő amerikai alelnöknek.
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JD VanceEgyesült Államokgyerek

J.D. Vance gyermeke vasárnap jött világra a marylandi Bethesda városában található Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban.

US Vice President JD Vance speaks with reporters after his arrival at Joint Base Andrews in Maryland, on May 28, 2026 on his return from Colorado where he attended the 2026 graduation ceremony at the US Air Force Academy. (Photo by Matt Rourke / POOL / AFP)
J.D. Vance családja történelmet írt
Fotó: MATT ROURKE / POOL

A kisfiú az Alec Neel Vance nevet kapta.

Az amerikai alelnök a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, és azt írta, hogy felesége és újszülött fia is jól vannak, a testvérek pedig izgatottan várták a család legfiatalabb tagjának érkezését.

A házaspárnak Alec mellett már három gyermeke van: Ewan, Vivek és Mirabel. J.D. Vance és Usha Vance a Yale Egyetemen ismerkedtek meg, 2014-ben házasodtak össze – írja a Guardian. A kisfiú születéséhez Donald Trump is gratulált.

J.D. Vance családja történelmet írt

A kisfiú születése azért is számít különlegesnek, mert 156 éve nem fordult elő, hogy hivatalban lévő amerikai alelnöknek gyermeke szülessen.

Az utolsó ismert ilyen eset 1870-ben történt, Schuyler Colfax alelnök hivatali ideje alatt.

J.D. Vance korábban többször is beszélt arról, hogy fontosnak tartja a családalapítás és a gyermekvállalás ösztönzését az Egyesült Államokban. Az alelnök és felesége a bejelentésben megköszönte a Walter Reed kórház és a Fehér Ház orvosi csapatának munkáját. 

Nem kímélte Európát az amerikai alelnök, London azonnal reagált

Az amerikai alelnök kemény bírálta Európa bevándorlási politikáját, amikor telefonon egyeztetett David Lammy brit miniszterelnök-helyettessel Henry Nowak meggyilkolásának az ügyében. J.D. Vance Lammy szerint aggodalmának adott okot a nyugati értékek hanyatlása okán, azonban a brit miniszterelnök-helyettes szerint Nowak meggyilkolása nem áll összefüggésben a migrációval.

 

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