Megszületett J.D. Vance negyedik gyereke, történelmet írt az amerikai alelnök családja

J.D. Vance gyermeke vasárnap jött világra a marylandi Bethesda városában található Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban.
A kisfiú az Alec Neel Vance nevet kapta.
Az amerikai alelnök a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, és azt írta, hogy felesége és újszülött fia is jól vannak, a testvérek pedig izgatottan várták a család legfiatalabb tagjának érkezését.
A házaspárnak Alec mellett már három gyermeke van: Ewan, Vivek és Mirabel. J.D. Vance és Usha Vance a Yale Egyetemen ismerkedtek meg, 2014-ben házasodtak össze – írja a Guardian. A kisfiú születéséhez Donald Trump is gratulált.
J.D. Vance családja történelmet írt
A kisfiú születése azért is számít különlegesnek, mert 156 éve nem fordult elő, hogy hivatalban lévő amerikai alelnöknek gyermeke szülessen.
Az utolsó ismert ilyen eset 1870-ben történt, Schuyler Colfax alelnök hivatali ideje alatt.
J.D. Vance korábban többször is beszélt arról, hogy fontosnak tartja a családalapítás és a gyermekvállalás ösztönzését az Egyesült Államokban. Az alelnök és felesége a bejelentésben megköszönte a Walter Reed kórház és a Fehér Ház orvosi csapatának munkáját.
Nem kímélte Európát az amerikai alelnök, London azonnal reagált
Az amerikai alelnök kemény bírálta Európa bevándorlási politikáját, amikor telefonon egyeztetett David Lammy brit miniszterelnök-helyettessel Henry Nowak meggyilkolásának az ügyében. J.D. Vance Lammy szerint aggodalmának adott okot a nyugati értékek hanyatlása okán, azonban a brit miniszterelnök-helyettes szerint Nowak meggyilkolása nem áll összefüggésben a migrációval.