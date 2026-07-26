Ítéletidő pusztított, fákat döntött ki, autókat borított fel a szél - videó

Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.

Rostovem na Donu🇷🇺 prošel...uragán, hurikán, tajfun, tolik tomu dávali názvů :) Ale tenhle sedí "nikdo nikdy toto neviděl, byla to bouře století". 1 mrtvý, zraněných cca 13. Když nemůžou drony, tak to zařídí někdo jiný ;) pic.twitter.com/pFXOb3mBEy — Roman M🐦 (@Fbeyeee) July 26, 2026

A viharok vasárnap is folytatódtak. A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett – írta az MTI.

Korábban a Caucasian Knot arról számolt be, hogy az esőzések és a széllökések számos területen a vízellátással is gondok voltak.

A rendkívül erős szél fákat döntött ki, villanyvezetékeket tépett le és autókat borított fel.