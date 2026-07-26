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ítéletidő

Ítéletidő pusztított, fákat döntött ki, autókat borított fel a szél - videó

17 perce
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Rendkívüli állapotot vezettek be az ítéletidő miatt Rosztov-na-Donu városban - közölte Alekszandr Szkrjabin, a dél-oroszországi regionális központ polgármestere vasárnap a Telegram-csatornáján. A szokatlanul erős viharban egy ember meghalt, huszonnyolcan megsérültek.
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ítéletidőrendkívüli állapotváros

A rosztovi régiót szombaton erős széllökésekkel kísért heves esőzések érték el, amelyek legkevesebb 15 településen áramkimaradást okoztak, valamint fennakadásokat a vízellátásban. A vihar hatalmas pusztítást végzett.

Ítéletidő pusztított, fákat döntött ki, autókat borított fel a szél. A vihar hatalmas pusztítást végzett Dél-Oroszországban - képünk illusztráció Fotó: PATRICK PLEUL / DPA
Ítéletidő pusztított, fákat döntött ki, autókat borított fel a szél. A vihar hatalmas pusztítást végzett Dél-Oroszországban - képünk illusztráció
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA
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Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.

A viharok vasárnap is folytatódtak. A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett – írta az MTI.

Korábban a Caucasian Knot arról számolt be, hogy az esőzések és a széllökések számos területen a vízellátással is gondok voltak.

A rendkívül erős szél fákat döntött ki, villanyvezetékeket tépett le és autókat borított fel. 

 

 

 

 

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