Ítéletidő pusztított, fákat döntött ki, autókat borított fel a szél - videó

Rendkívüli állapotot vezettek be az ítéletidő miatt Rosztov-na-Donu városban - közölte Alekszandr Szkrjabin, a dél-oroszországi regionális központ polgármestere vasárnap a Telegram-csatornáján. A szokatlanul erős viharban egy ember meghalt, huszonnyolcan megsérültek.
A rosztovi régiót szombaton erős széllökésekkel kísért heves esőzések érték el, amelyek legkevesebb 15 településen áramkimaradást okoztak, valamint fennakadásokat a vízellátásban. A vihar hatalmas pusztítást végzett.
Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.
A viharok vasárnap is folytatódtak. A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett – írta az MTI.
Korábban a Caucasian Knot arról számolt be, hogy az esőzések és a széllökések számos területen a vízellátással is gondok voltak.
A rendkívül erős szél fákat döntött ki, villanyvezetékeket tépett le és autókat borított fel.
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