Volodimir Zelenszkij megérkezett a Fehér Házba, zárt ajtók mögött tárgyal Trumppal

A két elnök utoljára néhány hete találkozott Ankarában a NATO-csúcs keretében. Akkor Donald Trump Volodimir Zelenszkij oldalán jelentette be, hogy Ukrajna engedélyt kap a Patriot rakéták gyártására, ami elengedhetetlen az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezés szempontjából.

Volodimir Zelenszkij és Trump várhatóan az ukrán légvédelem megerősítéséről is tárgyal

Fotó: JIM WATSON / AFP

A két vezető útja nem volt zökkenőmentes, miután első találkozásuk az amerikai elnök hivatalba lépése után katasztrófába fulladt. 2024. februárjában Zelenszkij első alkalommal látogatott a Fehér Házba Donald Trumphoz, azonban az amerikai elnök élesen kritizálta ukrán hivatali partnerét, akit követelőzőnek tartott. J.D. Vance amerikai alelnök szintén kritizálta a megbeszélésen Zelneszkijt, ami oly annyira kicsúszott a keretek közül, hogy az amerikaiak jelezték, ideje távoznia az ukrán elnöknek.

A mostani találkozó várhatóan kevésbé lesz paprikás hangulatú, miután a szakértők szerint az elmúlt időben alapvető változások álltak be a konfliktusban. Az egyébként Ukrajnával szemben szkeptikus republikánus elit számára ugyanis imponálnak Ukrajna mélységi csapásai.

Ráadásul Oroszország továbbra sem kíván engedni követeléseiből, mindeközben pedig Moszkva továbbra is az alaszkai csúcstalálkozó eredményeit emlegeti, ami azonban az Egyesült Államok szemében javaslatokat, nem pedig megállapodásokat tartalmazott.

Moszkva és Washington távolodását egyébként jól szemlélteti, hogy nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval egyeztetett Manilában, az ASEAN-csúcstalálkozó keretében. A megbeszélés azonban nem hozott eredményt, és alig több mint fél óráig tartott csupán.

Zelenszkij egyébként a hajnali órákban már megérkezett Washingtonba, közösségi oldalán megosztott bejegyzésében pedig hangsúlyozta, hogy a mai tárgyalások legfontosabb kérdése az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezés, valamint a két ország közötti stratégiai együttműködés elmélyítése lesz. A tárgyalások után egyébként mind az amerikai elnök, mind pedig az ukrán elnök tiszteletét teszi Lindsey Graham republikánus szenátor temetésén.