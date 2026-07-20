Vucsics hallani sem akar a szankciókról

A szerb elnök a TASZSZ beszámolója szerint továbbra is baráti viszonyt szeretne ápolni Oroszországgal. Alkeszandar Vucsics újságírói kérdésre válaszolva jelezte, hogy bár az Európai Uniónak van ilyen elvárása, továbbra sem szeretne szankciókat bevezetni.

Vucsics továbbra sem akar szankciókat bevezetni Oroszország ellen

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A szerb elnök a Lapovo önkormányzatánál tett látogatáson Oroszország és Szerbia közötti jó viszony megőrzésének fontosságáról beszélt. Vucsics szerint az Európai Unió szeretné, ha szankciókat vezetnének be Oroszország ellen, de Szerbia erre nem hajlandó.

„Az én politikám az, hogy ne vezessek be szankciókat Oroszország ellen, és hogy baráti kapcsolatokat akarunk fenntartani Oroszországgal” – fogalmazott a szerb elnök.

Vucsics július 10-én arról beszélt, hogy Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásainak legfontosabb feltétele az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozás. Azt ugyanakkor jelezte az elnök, hogy még szankciók azonnali elfogadása sem jelenti azt, hogy az országot azonnal befogadják a blokkba.

Az Európai Unió nemrég a 21. szankciós csomagot tette le az asztalra, azonban a tagországok láthatóan kezdik elérni tűrőképességük határát. Több tagállam is kifogást emelt ugyanis a szankciós csomag ellen, amely az orosz LNG-szállítmányokat is fokozatosan kivezetné.