Manfred Weber elégedett Magyar Péterrel

— Két éve találkoztam vele, amikor belépett az európai politikába, az Európai Parlamentbe, amikor a pártját először választották meg Magyarországon, és meghívtam, hogy csatlakozzon az Európai Néppárt frakciójához. Ő elfogadta, és megtérült a belé vetett bizalom – mondta Magyar Péterről az Euronewsnak adott interjúban Manfred Weber. Az Európai Néppárt vezetője azt is kifejtette: büszke volt, amikor Magyar Pétert már vezetőként látta az EPP brüsszeli egyeztetésén a német kancellár és más politikusok társaságában.

Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Ez nagyon felemelő pillanat volt, büszkék voltunk, hiszen a magyarok hangja visszatért az európai színtérre

– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke, aki azt is örömmel nyugtázta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülésével Ukrajna támogatása is új lendületet kapott.

Már jóváhagyta az EU 90 milliárdos hitelét Ukrajnának. Szintén belegyezett az első tárgyalási klaszter megnyitásába. Vagyis alapvető változást látunk

– idézte fel Weber, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnök már elkötelezte magát Ukrajna mellett.

Manfred Weber a magyarországi választások után nem sokkal kijelentette:

Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született.”

Egyben megerősítette a Tisza Párt és Magyar Péter támogatását, valamint az együttműködési szándékot. A néppárti vezető akkor úgy fogalmazott:

Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba”

Hangsúlyozta: a kétharmados felhatalmazással rendelkező vezetés mögött erős politikai legitimáció áll, amely indokolttá teszi a brüsszeli bizalom és együttműködés megerősítését.