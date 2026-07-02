Manfred Weber elégedett Magyar Péterrel

— Két éve találkoztam vele, amikor belépett az európai politikába, az Európai Parlamentbe, amikor a pártját először választották meg Magyarországon, és meghívtam, hogy csatlakozzon az Európai Néppárt frakciójához. Ő elfogadta, és megtérült a belé vetett bizalom – mondta Magyar Péterről az Euronewsnak adott interjúban Manfred Weber. Az Európai Néppárt vezetője azt is kifejtette: büszke volt, amikor Magyar Pétert már vezetőként látta az EPP brüsszeli egyeztetésén a német kancellár és más politikusok társaságában.
Ez nagyon felemelő pillanat volt, büszkék voltunk, hiszen a magyarok hangja visszatért az európai színtérre
– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke, aki azt is örömmel nyugtázta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülésével Ukrajna támogatása is új lendületet kapott.
Már jóváhagyta az EU 90 milliárdos hitelét Ukrajnának. Szintén belegyezett az első tárgyalási klaszter megnyitásába. Vagyis alapvető változást látunk
– idézte fel Weber, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnök már elkötelezte magát Ukrajna mellett.
Manfred Weber a magyarországi választások után nem sokkal kijelentette:
Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született.”
Egyben megerősítette a Tisza Párt és Magyar Péter támogatását, valamint az együttműködési szándékot. A néppárti vezető akkor úgy fogalmazott:
Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba”
Hangsúlyozta: a kétharmados felhatalmazással rendelkező vezetés mögött erős politikai legitimáció áll, amely indokolttá teszi a brüsszeli bizalom és együttműködés megerősítését.