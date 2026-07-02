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Manfred Weber elégedett Magyar Péterrel

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az Európai Néppárt elnöke elégedett a magyar miniszterelnökkel. Manfred Weber egy interjúban beszélt arról, hogy úgy érzi, megtérült a bizalom, amit Magyar Péterbe fektetett.
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webereppMagyar Péter

— Két éve találkoztam vele, amikor belépett az európai politikába, az Európai Parlamentbe, amikor a pártját először választották meg Magyarországon, és meghívtam, hogy csatlakozzon az Európai Néppárt frakciójához. Ő elfogadta, és megtérült a belé vetett bizalom – mondta Magyar Péterről az Euronewsnak adott interjúban Manfred Weber. Az Európai Néppárt vezetője azt is kifejtette: büszke volt, amikor Magyar Pétert már vezetőként látta az EPP brüsszeli egyeztetésén a német kancellár és más politikusok társaságában.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: AFP/Kisbenedek Attila 

Ez nagyon felemelő pillanat volt, büszkék voltunk, hiszen a magyarok hangja visszatért az európai színtérre

– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke, aki azt is örömmel nyugtázta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülésével Ukrajna támogatása is új lendületet kapott.

Már jóváhagyta az EU 90 milliárdos hitelét Ukrajnának. Szintén belegyezett az első tárgyalási klaszter megnyitásába. Vagyis alapvető változást látunk

– idézte fel Weber, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnök már elkötelezte magát Ukrajna mellett.

Manfred Weber a magyarországi választások után nem sokkal kijelentette:

 Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született.”

Egyben megerősítette a Tisza Párt és Magyar Péter támogatását, valamint az együttműködési szándékot. A néppárti vezető akkor úgy fogalmazott:

Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba”

Hangsúlyozta: a kétharmados felhatalmazással rendelkező vezetés mögött erős politikai legitimáció áll, amely indokolttá teszi a brüsszeli bizalom és együttműködés megerősítését.

 

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