Málta egyik leggazdagabb emberét gyilkossággal gyanúsítják

Yorgen Fenech, a Hilton Maltat és kaszinót is magában foglaló ingatlanbirodalom örököse a jelenlegi információk alapján több mint 100 ezer eurót fizetett az újságíró megöléséért. Málta egyik leggazdagabb embereként hosszú ideig elkerülte a vádemelést, azonban a hatóságok számtalan bizonyítékot találtak ellene – írja a The Guardian.

Málta egyik leggazdagabb embere élete végéig börtönbe kerülhet

Fotó: STRINGER / AFP

Daphne Caruana Galizia Málta egyik legismertebb újságírója és bloggere volt, így túlzás nélkül mondható, hogy az egész ország nyilvánosságát sokkolta, amikor 2017. októberének végén egy, az autójába rejtett pokolgép végzett vele. A nő oknyomozó újságírói karrierje alatt több súlyos ügyet is feltárt, amely nem csak a politikai elitre nézve volt kényes, de a gazdasági elit bizonyos szereplőire is terhelő árnyékot vetett.

Yorgen Fenech hasonló okok miatt döntött úgy, hogy 130 000 eurót fizet három bérgyilkosnak az újságíró megöléséért.

A vádemeléshez végül hét évre volt szükség a hatóságoknak, azonban Yorgen Fenech pere szerda reggel kezdetét vette a fővárosi bíróságon. A tárgyalás esküdtszék előtt zajlik majd, az előkészítő ülésen a vádlott ártatlannak vallotta magát. Az ügyészség eddigi információi alapján a Fenech még 2017 áprilisában hívta fel bizalmasát, Melvin Theumát, akit a Hilton Hotel közelében lévő egyik étterembe hívott.

Fenech ezen a találkozón arra kérte a férfit, hogy találjon valakit az újságíró megölésére. A megbízást pedig nem véletlenül adta, miután a vádirat szerint Theuma ebben az időben taxisofőrként és egy fogadóiroda munkatársaként is dolgozott, így jó kapcsolata volt az alvilággal.

A vallomások alapján Fenech azért akarta megöletni a nőt, mert az éppen cikket készült írni a nagybátyjáról. Theuma végül felkeresett egy testvérpárt, akikkel sikerült 150 000 euróban megállapodni, amelyből harmincat előre kellett kifizetni. Fenech később visszakozott, amikor az országba választásokat írtak ki, azonban a Munkáspárt hatalomra kerülése után ismét zöld jelzést adott Theumának.

A nő megölésére végül a gyilkosok egy bombát építettek, amelyet egy cipős dobozban rejtettek el az autójában, és végül távolról hozták működésbe.

Nem sokkal a gyilkosság után a két testvért már le is tartóztatták, Theuma pedig nem sokkal később követte őket. Fenech jobb keze azonban mindenképp szerette volna elkerülni a súlyos büntetést, így a nyomozók rendelkezésére bocsájtotta azokat a titkosított üzeneteket, amelyekben főnökével beszélt a gyilkosságról.

A milliárdos vállalkozó védői szerint azonban Theuma vallomásai csúsztatásokat és hazugságokat tartalmaznak.

Az ügyészség ennek ellenére letöltendő életfogytiglani börtönbüntetést kért Fenechre, míg a gyilkosságban részt vevő testvérpárt a vallomásért cserébe csak negyven év börtönre ítélték. Theuma 2019 óta tanúvédelmi program keretében ismeretlen helyen tartózkodik.