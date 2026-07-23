Zelenszkij bejelentette: megérkezett az új amerikai javaslat a háború lezárására

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok több új tervet is kidolgozott az ukrajnai háború lezárására, amelyekről hamarosan személyesen is egyeztethet Washingtonban. Az ukrán elnök Micheál Martin ír miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az amerikai javaslatokat Oroszországgal is meg fogják osztani.

Zelenszkij: új amerikai javaslatok érkeztek a háború lezárására

Fotó: AFP

Háromoldalú tárgyalást is elképzelhetőnek tart Zelenszkij

Zelenszkij szerint nyáron akár egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú találkozóra is sor kerülhet.

Úgy gondolom, hogy akkor lehet egy háromoldalú találkozó. Természetesen mindennek az ősz előtt meg kell történnie. Keményen kell dolgoznunk ezen. Ha csak rajtunk múlna, akkor júliusban lenne, de nem minden rajtunk múlik – fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij hozzátette: Ukrajnának a tél folyamán választania kell majd aközött, hogy tárgyalásokat kezd Oroszországgal, vagy egy újabb háborús eszkalációval néz szembe.

Washington új ötleteket keres a háború lezárására

A bejelentés előzménye, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után arról beszélt: új ötleteket kell keresni a konfliktus lezárására.

Rubio szerint az úgynevezett anchorage-i feltételek Ukrajna számára azóta még kevésbé elfogadhatóak. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van olyan megoldás keresésére, amely lezárhatja a háborút.

A találkozó után Lavrov azt mondta, hogy az Alaszkában elért megállapodások továbbra is érvényben vannak. Az orosz külügyminiszter szerint ezek között szerepelt az is, hogy Ukrajna kivonja csapatait a Donbasz térségéből, és állítása szerint az Egyesült Államok sem vonta vissza korábbi támogatását ehhez a javaslathoz.

A következő hetek így meghatározóak lehetnek az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének szempontjából, miközben továbbra is jelentős különbségek vannak Kijev és Moszkva álláspontja között.