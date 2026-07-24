Az ukrán elnök döntésének értelmében a marad a hadiállapot és a mozgósítás is. Volodimir Zelenszkij döntése nyomán október 31-ig biztosan maradnak a rendkívüli intézkedések – írja az RBC.

Zelenszkij ismét meghosszabbította a hadiállapotot és vele hatalmát is

Fotó: TOM NICHOLSON / POOL

A döntés immár a huszadik meghosszabbítása a hadiállapotnak és a mozgósításnak. Az általános mozgósítás értelmében a 18 és 60 év közötti férfiak továbbra is bármikor besorozhatóak, ez alól pedig nem húzhatják ki magukat egykönnyen.

A követelmények között szerpele, hogy az érintett férfiak:

Mindig magával kell vinnie útlevelét és katonai regisztrációs okmányát - papír vagy elektronikus formában;

Meghatározott időpontokban meg kell jelennie a toborzó irodákban vagy a képzési központokban;

Évente egyszer katonai orvosi vizsgálaton kell részt venniük a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében