Az ukrán elnök döntésének értelmében a marad a hadiállapot és a mozgósítás is. Volodimir Zelenszkij döntése nyomán október 31-ig biztosan maradnak a rendkívüli intézkedések – írja az RBC.
A döntés immár a huszadik meghosszabbítása a hadiállapotnak és a mozgósításnak. Az általános mozgósítás értelmében a 18 és 60 év közötti férfiak továbbra is bármikor besorozhatóak, ez alól pedig nem húzhatják ki magukat egykönnyen.
A követelmények között szerpele, hogy az érintett férfiak:
- Mindig magával kell vinnie útlevelét és katonai regisztrációs okmányát - papír vagy elektronikus formában;
- Meghatározott időpontokban meg kell jelennie a toborzó irodákban vagy a képzési központokban;
- Évente egyszer katonai orvosi vizsgálaton kell részt venniük a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében
Mint arról az Origo is többször beszámolt, Ukrajnában továbbra is óriási problémát jelent a front feltöltése emberekkel. Ennek érdekében lényegében szabad kezet kaptak a toborzók, akik ha kell, erőszakot is alkalmaznak a férfiak begyűjtése érdekében.
A hadiállapot meghosszabbítása azonban más szempontból is problémás, miután a rendkívüli jogrend érvényben maradásáig választásokat sem tartanak az országban. Ennek kapcsán több éles kritika is érte Volodimir Zelenszkij elnököt, miután sokak szerint ezen intézkedésekkel kívánja fenntartani saját hatalmát. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy véleménye szerint egy háború sújtotta országban nem lehet legitim választásokat tartani, így arra csak akkor kerül sor, ha a konfliktus lezárul.