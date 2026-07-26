Nyomás alatt döntött Zelenszkij, végül saját befolyása gyengült a hadseregben

Volodimir Zelenszkij vélhetően nem számolt azzal, hogy mekkora ellenállást vált ki az emberekből a védelmi miniszter, Mihajlo Federov menesztése. Tüntetések kezdődtek a döntés nyomán és az ukrán elnök befolyása is csökkent a hadseregben.
Nemrég Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy meneszti Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, ezzel azonban nem várt slamasztikába találta magát. Federov ugyanis nem csak az egyik legfiatalabb, de az egyik legnépszerűbb vezető is volt a fegyveres erők környékén. Zelenszkij azzal indokolta Fedorov leváltását, hogy kudarcot vallott a hadkiegészítő hivatalok reformja, azonban a hírek szerint a valódi ok a hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij és Federov közötti ellentét volt.
Zelenszkij azonban furcsa helyzetben találta magát, miután a kartonpapíros tüntetők – akiket már láthattunk a korrupcióellenes hatóságok ellehetetlenítésekor – ezúttal nem hátra arcot akartak látni az elnöktől, hanem Szirszkij fejét követelték.
Végül az ukrán elnök engedett a nyomásnak, és megpróbálta a kedélyeket az egyik legnépszerűbb tábornok, Mihajlo Drapatijt kinevezésével csillapítani. Egy ekkora fiaskó után Zelenszkij számára terhes lett volna Szirszkij megtartása, azonban első ránézésre már nem ilyen könnyű megállapítani, hogy az átalakításnak mik lesznek a hosszútávú következményei.
Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint az ukrán átalakítások kapcsán fontos látni, hogy azok elsősorban nem az adott illető képességeiről szólnak.
Ukrajnában a hatalmi átrendeződések az esetek többségében nem az adott személyek képességeiről hanem az elnöki hivatal hatalmi vertikumának stabilitása és az egyes befolyásos csoportok pénzügyi érdekeiről szólnak
– fogalmazott Seremet.
A szakértő szerint azt is fontos látni, hogy a tavalyi, korrupcióellenes intézmények ellen indított hadjárat során is látott, úgynevezett kartonlapos tüntetések önmagukban soha nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy eredményeket érjenek el.
Az utcai mozgósítás elleni megmozdulások résztvevőit például hamar felelősségre vonják, míg a tavaly nyári és idei karton lapos tüntetőkre odafigyelni látszik a Bankova
– hangsúlyozta.
Valójában itt, ahogyan a korrupcióellenes intézmények esetében is, inkább az európai nyomás volt a döntő. Az eset abból a szempontból érdekes, hogy Fedorov elmozdításával Zelenszkij felé már nem a volt miniszter visszaállítása volt a követelés, hanem a vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij leváltása, akit végül az események nyomására Mihajlo Drapatirja cseréltek le, akit egyébként Fedorov is támogatott
– emelte ki Seremet.
A következmények tekintetében pedig a szakértő szerint egyértelmű, hogy Zelenszkij számára kedvezőtlen kimenetel született, mivel Drapatirja kinevezésével csökkent a befolyása a fegyveres erők felett.
Szirszkijről közismert hogy mindenben követte Zelenszkij utasításait és Valerij Zaluzsnijjal ellentétben semmilyen politikai ambícióval nem rendelkezett
– fogalmazott Seremet Sándor. Ez azonban hosszú távon súrlódást okozhat, miután a tény, hogy Zelenszkij engedett a nyomásnak, könnyen az új vezérkari főnököt is arra motiválhatja, hogy inkább ezekre az erőkre hagyatkozzon.
Annak a ténye, hogy Zelenszkij utcai/európai nyomásra hajlandó ilyen változtatásokat eszközölni, arra ösztönözheti az új vezérkari főnököt, hogy inkább ezekre az erőkre és ne az elnökre figyeljen, ami jelentősen megnehezítheti Zelenszkij és közvetlen környezetének munkáját, akik a katonai kérdésekben is inkább egy-egy akció információs és PR hatását mintsem katonai rációját tartották szem előtt
– foglalta össze a helyzetet a szakértő.
Zelenszkij továbbra is egyszemélyes hadsereg
Sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon újraindulnak-e valaha a béketárgyalások. Habár nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov, az orosz külügyi tárca vezetője röviden egyeztetett, azonban ezek érdemi eredménnyel nem szolgáltak.
A kormányátalakítás pedig a szakértő szerint nem jelenti azt, hogy az ukrán álláspont változott volna. Zelenszkij részleges visszalépése ellenére ugyanis az ország kulcsfontosságú intézményei az ő kezében vannak.
Szakértők szerint sem Drapatijnak nem lesz szabad keze és a védelmi tárca élére sem az tiltakozók szempontjából kényelmes személyt tervez elhelyezni. Ezért az ukrán elnök részleges visszalépése önmagában nem lesz hatással a háború lezárásával kapcsolatos ukrán álláspontra függetlenül attól, hogy Szergej Lavrov és Marco Rubio miről állapodnának meg
– fogalmazott Seremet Sándor, hozzátéve: „ha Zelenszkij politikai döntéseit a jövőben is ilyen utcai események fogják követni, akkor elképzelhető hogy ezzel fokozatosan megpróbálják visszafejteni túlzott önállóságát”.
Az amerikai és az orosz tárgyalásokra kitérve Seremet Sándor azt mondta, hogy az orosz és amerikai álláspont távolodni látszik egymástól. Ennek az az oka, hogy Oroszország továbbra is ragaszkodik az alaszkai csúcstalálkozón lefektetett álláspontokhou, azonban az Egyesült Államok inkább javaslatként, mint sem megállapodásként tekint az Anchorage-ben elhangzottakra.
„Ukrajna rendszeresen intéz hatásos és ami ennél még fontosabb, igen látványos támadásokat az orosz mélységi területek ellen ami sokat javított az ukrán társadalmi morálon valamint bizonyos értelemben maga mellé tudta állítani a nyugati (elsősorban amerikai) szkeptikusokat is” – emelte ki a szakértő, aki egyúttal azt is jelezte, hogy a jövőben könnyen elképzelhető, hogy az amerikai és az ukrán álláspont a háború lezárásáról közeledni fog. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyre nehezebb lehet majd egy magas szintű találkozót létrehozni.