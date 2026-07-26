Nyomás alatt döntött Zelenszkij, végül saját befolyása gyengült a hadseregben

Volodimir Zelenszkij vélhetően nem számolt azzal, hogy mekkora ellenállást vált ki az emberekből a védelmi miniszter, Mihajlo Federov menesztése. Tüntetések kezdődtek a döntés nyomán és az ukrán elnök befolyása is csökkent a hadseregben.

Zelenszkij csúnya pofont kapott, azonban nem a tüntetők, hanem a mögöttük álló érdekkörök miatt kényszerült meghátrálni az elnök

Fotó: TERESA SUAREZ / POOL

Nemrég Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy meneszti Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, ezzel azonban nem várt slamasztikába találta magát. Federov ugyanis nem csak az egyik legfiatalabb, de az egyik legnépszerűbb vezető is volt a fegyveres erők környékén. Zelenszkij azzal indokolta Fedorov leváltását, hogy kudarcot vallott a hadkiegészítő hivatalok reformja, azonban a hírek szerint a valódi ok a hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij és Federov közötti ellentét volt.

Zelenszkij azonban furcsa helyzetben találta magát, miután a kartonpapíros tüntetők – akiket már láthattunk a korrupcióellenes hatóságok ellehetetlenítésekor – ezúttal nem hátra arcot akartak látni az elnöktől, hanem Szirszkij fejét követelték.

Végül az ukrán elnök engedett a nyomásnak, és megpróbálta a kedélyeket az egyik legnépszerűbb tábornok, Mihajlo Drapatijt kinevezésével csillapítani. Egy ekkora fiaskó után Zelenszkij számára terhes lett volna Szirszkij megtartása, azonban első ránézésre már nem ilyen könnyű megállapítani, hogy az átalakításnak mik lesznek a hosszútávú következményei.

Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint az ukrán átalakítások kapcsán fontos látni, hogy azok elsősorban nem az adott illető képességeiről szólnak.

Ukrajnában a hatalmi átrendeződések az esetek többségében nem az adott személyek képességeiről hanem az elnöki hivatal hatalmi vertikumának stabilitása és az egyes befolyásos csoportok pénzügyi érdekeiről szólnak

– fogalmazott Seremet.

A szakértő szerint azt is fontos látni, hogy a tavalyi, korrupcióellenes intézmények ellen indított hadjárat során is látott, úgynevezett kartonlapos tüntetések önmagukban soha nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy eredményeket érjenek el.

Az utcai mozgósítás elleni megmozdulások résztvevőit például hamar felelősségre vonják, míg a tavaly nyári és idei karton lapos tüntetőkre odafigyelni látszik a Bankova

– hangsúlyozta.

Valójában itt, ahogyan a korrupcióellenes intézmények esetében is, inkább az európai nyomás volt a döntő. Az eset abból a szempontból érdekes, hogy Fedorov elmozdításával Zelenszkij felé már nem a volt miniszter visszaállítása volt a követelés, hanem a vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij leváltása, akit végül az események nyomására Mihajlo Drapatirja cseréltek le, akit egyébként Fedorov is támogatott

– emelte ki Seremet.