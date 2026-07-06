Izgalmas NATO-csúcs elé nézünk, Zelenszkij és Trump is találkozik

A héten Ankarába gyűlnek össze a NATO vezetői, hogy a katonai szövetség jövőbeni irányairól tárgyaljanak. Az eseményen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump már egészen biztosan tárgyalóasztalhoz ül – írja a Reuters.

Zelenszkij és Trump ismét egyeztethet, ezúttal Ankarában a NATO-csúcs keretében

Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump az eddigi információk szerint várhatóan kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első megbeszélése pedig a csúcstalálkozó házigazdájával, Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel lesz. Egy névtelenséget kérő forrás azonban már jelezte, hogy Trump feltehetőleg tárgyal majd az ukrán elnökkel is, miután az amerikai álláspont szerint a harcok továbbra sem vezetnek eredményre.

„A csatatér az elmúlt néhány hónapban egyértelműen befagyott, és egyik fél sem ért el jelentős előrelépést” – mondta a tisztviselő. „Az elnök valóban sürgősnek érzi, hogy megpróbálja megállítani ezt.”

Magyar Péter miniszterelnök egyébként nemrég jelezte, hogy ő is részt vesz az ankarai csúcstalálkozón, így nincs kizárva, hogy ő is megbeszéléseket folytat majd Volodimir Zelenszkijjel, vagy akár Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozó azonban az elemzők szerint több lesz, mint pusztán formális megbeszélések sorozata.

Az elmúlt időszak eseményei nyomán ugyanis egy időre lekerült a napirendről a katonai szövetség finanszírozásának a kérdése, azonban feltehetőleg a csúcstalálkozón Trump ismét hangsúlyozni fogja igényét a tagországok védelmi kiadásainak növelésére. Emellett azonban legalább ennyire hangsúlyos lehet az orosz–ukrán háború, és az iráni helyzet kérdése.

Zelenszkij urán Putyinnal is beszélhet Trump

A szakértők egy része szerint Trump a találkozón ismét megpróbál majd felmutatható eredményt elérni az orosz–ukrán háború kapcsán, miután a jelenlegi helyzetben az amerikai elnöknek fontos lehet, hogy pozitív üzenettel távozzon a találkozóról. A Egyesült Államok hónapok óta háborúban áll Iránnal, és a szinte folyamatos tárgyalások ellenére a konfliktust továbbra sem sikerült lezárni.

Donald Trump ugyanakkor elnöksége kezdetén többször is hangsúlyozta, hogy elkötelezett a világban zajló konfliktusok, különösen az orosz–ukrán háború lezárásában, az eddigi erőfeszítések azonban nem vezettek eredményre.

Egyes források szerint Trump Zelenszkijjel folytatott megbeszélése után egyeztethet majd az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is. A helyzet jelenleg akár kedvezhet is az amerikai elnök számára, miután az ukrán haderő és az orosz haderő a jelentések alapján ismét holtpontra jutott. Ukrajna ugyan nagy erőkkel támadja az orosz infrastruktúrát, azonban Oroszország ezen támadásokra válaszul ismét elsöprő erővel támadja az ukrán városokat.

Rövid távon azonban egyik fél taktikája sem kecsegtet érdemi áttöréssel, ez pedig akár alkalmas lehet arra, hogy Putyin és Zelneszkij is szükségét érezze a tárgyalásnak.

Az ukrán elnök ugyanakkor feltehetőleg további támogatásokért és szankciókért fog lobbizni a találkozón. Zelenszkij nem sokkal a hétfő hajnali támadások után közösségi oldalán adott hangot azon reményének, hogy a NATO az éjszakai 11 halálos áldozattal járó támadás után „erős választ fog adni” Oroszország számára.

Zeleszkij és az ukrán vezetés szerint Kijevnek további légvédelmi rendszerekre van szüksége az orosz támadások elhárításához.