Régi ember új szerepben: lecserélte Ukrajna EU-nagykövetét Zelenszkij

Tarasz Kacskát, Ukrajna korábbi, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesét nevezték ki Kijev új nagykövetének az Európai Unióba – jelentette be pénteken Volodimir Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij kormányátalakítása nem zökkenőmentes

Kacska Vszevolod Csenszovtól veszi át a tisztséget, aki így az EU integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot fogja betölteni. A váltás az ukrán kormányátalakítás része, amely során Zelenszkij elbocsátotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert is, amely tiltakozást váltott ki Ukrajnában.

Kacska tapasztalat EU-tárgyaló, és Kijev EU-csatlakozási törekvéseiben korábban is aktívan részt vett.

Kijev hónapok óta tárgyal az EU-val, az első tárgyalási klasztert csak júniusban nyitották meg, miután Magyarország feloldotta régóta fennálló vétóját – emlékeztetett a Politico, hozzátéve: Ukrajna abban reménykedett, hogy július közepére mind a hat tárgyalási klaszterét megnyitja az EU-val.