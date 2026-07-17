Régi ember új szerepben: lecserélte Ukrajna EU-nagykövetét Zelenszkij

Tarasz Kacskát, Ukrajna korábbi, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesét nevezték ki Kijev új nagykövetének az Európai Unióba – jelentette be pénteken Volodimir Zelenszkij.
Zelenszkij kormányátalakítása nem zökkenőmentes
Kacska Vszevolod Csenszovtól veszi át a tisztséget, aki így az EU integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot fogja betölteni. A váltás az ukrán kormányátalakítás része, amely során Zelenszkij elbocsátotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert is, amely tiltakozást váltott ki Ukrajnában.
Kacska tapasztalat EU-tárgyaló, és Kijev EU-csatlakozási törekvéseiben korábban is aktívan részt vett.
Kijev hónapok óta tárgyal az EU-val, az első tárgyalási klasztert csak júniusban nyitották meg, miután Magyarország feloldotta régóta fennálló vétóját – emlékeztetett a Politico, hozzátéve: Ukrajna abban reménykedett, hogy július közepére mind a hat tárgyalási klaszterét megnyitja az EU-val.
A Politico felidézte, hogy Kacska a portálnak adott korábbi interjújában csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy „egyes EU-tagállamok nem támogatják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását”, de hozzátette, hogy szorosan együttműködik Orbán Anita magyar külügyminiszterrel az ukrajnai magyar kisebbség jogait érintő fennmaradó aggályok megoldása érdekében.
A magyar társadalomban még mindig sok az előítélet. Ezért közös feladatunk annak bemutatása, hogy a bővítési folyamat nem ássa alá a magyar kisebbség helyzetét
– mondta Tarasz Kacska, akinek kinevezésekor Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna további négy klaszterre vonatkozó döntésekre vár.
Úgy gondolom, hogy Tarasz a leghatékonyabban az Ukrajna brüsszeli Európai Unió-képviseletén tudja majd elvégezni ezt a munkát
– írta, hozzátéve, hogy Kacska az Ukrajna EU-kereskedelmi képviselőjének feladatait is ellátni fogja.