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Régi ember új szerepben: lecserélte Ukrajna EU-nagykövetét Zelenszkij

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Tarasz Kacska Vszevolod Csenszovtól veszi át a tisztséget, aki így az EU integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot fogja betölteni. A személycsere része annak a kormányzati átalakításnak, amelyet Zelenszkij a napokban kezdett meg.
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Tarasz Kacskát, Ukrajna korábbi, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesét nevezték ki Kijev új nagykövetének az Európai Unióba – jelentette be pénteken Volodimir Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij Fotó: GENYA SAVILOV / AFP
Volodimir Zelenszkij 
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij kormányátalakítása nem zökkenőmentes

Kacska Vszevolod Csenszovtól veszi át a tisztséget, aki így az EU integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot fogja betölteni. A váltás az ukrán kormányátalakítás része, amely során Zelenszkij elbocsátotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert is, amely tiltakozást váltott ki Ukrajnában.

Kacska tapasztalat EU-tárgyaló, és Kijev EU-csatlakozási törekvéseiben korábban is aktívan részt vett. 

Kijev hónapok óta tárgyal az EU-val, az első tárgyalási klasztert csak júniusban nyitották meg, miután Magyarország feloldotta régóta fennálló vétóját – emlékeztetett a Politico, hozzátéve: Ukrajna abban reménykedett, hogy július közepére mind a hat tárgyalási klaszterét megnyitja az EU-val. 

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A Politico felidézte, hogy Kacska a portálnak adott korábbi interjújában csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy „egyes EU-tagállamok nem támogatják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását”, de hozzátette, hogy szorosan együttműködik Orbán Anita magyar külügyminiszterrel az ukrajnai magyar kisebbség jogait érintő fennmaradó aggályok megoldása érdekében.

A magyar társadalomban még mindig sok az előítélet. Ezért közös feladatunk annak bemutatása, hogy a bővítési folyamat nem ássa alá a magyar kisebbség helyzetét

– mondta Tarasz Kacska, akinek kinevezésekor Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna további négy klaszterre vonatkozó döntésekre vár.

Úgy gondolom, hogy Tarasz a leghatékonyabban az Ukrajna brüsszeli Európai Unió-képviseletén tudja majd elvégezni ezt a munkát

– írta, hozzátéve, hogy Kacska az Ukrajna EU-kereskedelmi képviselőjének feladatait is ellátni fogja.

 

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