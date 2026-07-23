Patthelyzet Zelenszkij és leváltott védelmi minisztere között: egyikük sem hajlandó engedni

Azután mélyült el a Zelenszkij–Fedorov konfliktus, hogy az ukrán elnök leváltotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Bár Zelenszkij később felajánlott számára egy új, technológiai fejlesztésekért felelős magas rangú kormányzati pozíciót, Fedorov ezt egyelőre azt nem fogadta el, és a Kyiv Independent információi szerint továbbra sem adott végleges választ az ajánlatra.

A Zelenszkij–Fedorov konfliktus hátterében a hadsereg reformjáról és a háború irányításáról vallott eltérő elképzelések állnak – A képen Fedorov tájékoztatót tart, miután Zelenszkij felmentette posztjáról

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A lapnak több, a tárgyalásokra rálátó forrás is arról beszélt, hogy egyik fél sem hajlandó engedni.

Zelenszkij nem kívánja visszavonni a leváltásról szóló döntését, Fedorov ugyanakkor nem akar olyan szerepet vállalni, amelyben nem rendelkezne valódi befolyással a hadsereg modernizációjára és a védelmi reformokra.

A konfliktus előzménye, hogy Fedorov nyíltan bírálta Olekszandr Szirszkij akkori főparancsnok vezetési stílusát. A volt miniszter szerint a hadseregnek gyorsabb szerkezeti reformokra, modernebb vezetési módszerekre és a dróntechnológia még szélesebb körű alkalmazására lenne szüksége. Bírálói szerint Szirszkij túlságosan ragaszkodott a hagyományos katonai szemlélethez, ami jelentős veszteségekhez vezetett a fronton.

Fedorov leváltása után országszerte tüntetések kezdődtek.

Aktivisták kézzel készített kartonpapír transzparenseket tartanak egy spontán tüntetésen Kijevben, 2026. július 16-án, miután Volodimir Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy nem jelöli Mihajlo Fedorovot az új ukrán kormány védelmi miniszteri posztjára

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A demonstrációkon veteránok, aktív katonák és civilek is részt vettek, akik szerint a volt miniszter a hadsereg modernizációjának egyik legfontosabb alakja volt. A tiltakozók végül azt is elérték, hogy Zelenszkij leváltsa Szirszkijt a hadsereg éléről, helyére pedig Mihajlo Drapatijt nevezze ki. A Fedorov körüli vita azonban ezzel sem zárult le.

Egyelőre nincs megoldás a Zelenszkij–Fedorov konfliktusra

A Kyiv Independent forrásai szerint az elnöki hivatal és Fedorov között továbbra is zajlanak az egyeztetések, de egyelőre nem látszik olyan kompromisszum, amelyet mindkét fél elfogadhatónak tartana. Többen úgy vélik, hogy a volt miniszter csak akkor térne vissza a kormányba, ha valódi döntési jogköröket kapna a védelmi innovációk és a beszerzések területén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A patthelyzet politikailag is érzékeny helyzetet teremt Zelenszkij számára. A háború ötödik évében az ukrán vezetésnek egyszerre kell fenntartania a front stabilitását, folytatnia a hadsereg reformját és megőriznie a közvélemény bizalmát. Fedorov leváltása azonban sokak szemében éppen azt a reformfolyamatot veszélyezteti, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb eredményének tartottak.