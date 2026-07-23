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Volodimir Zelenszkij

Patthelyzet Zelenszkij és leváltott védelmi minisztere között: egyikük sem hajlandó engedni

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Továbbra sem rendeződött Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a leváltott védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov közötti konfliktus, amely az elmúlt napok egyik legnagyobb belpolitikai válságává nőtte ki magát Ukrajnában. A Zelenszkij–Fedorov konfliktus hátterében nemcsak személyes ellentétek, hanem a hadsereg reformjáról és a háború irányításáról vallott eltérő elképzelések is állnak.
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Volodimir ZelenszkijMihajlo FedorovUkrajna

Azután mélyült el a Zelenszkij–Fedorov konfliktus, hogy az ukrán elnök leváltotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Bár Zelenszkij később felajánlott számára egy új, technológiai fejlesztésekért felelős magas rangú kormányzati pozíciót, Fedorov ezt egyelőre azt nem fogadta el, és a Kyiv Independent információi szerint továbbra sem adott végleges választ az ajánlatra.

KYIV, UKRAINE - JULY 16: Defense minister of Ukraine Mykhailo Fedorov gives a briefing after his dismissal from his position by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy in Kyiv, Ukraine, on July 16, 2026. Stringer / Anadolu (Photo by Anadolu via AFP), Zelenszkij–Fedorov konfliktus
 A Zelenszkij–Fedorov konfliktus hátterében a hadsereg reformjáról és a háború irányításáról vallott eltérő elképzelések állnak – A képen Fedorov tájékoztatót tart, miután Zelenszkij felmentette posztjáról
Fotó: STRINGER / ANADOLU

A lapnak több, a tárgyalásokra rálátó forrás is arról beszélt, hogy egyik fél sem hajlandó engedni.

Zelenszkij nem kívánja visszavonni a leváltásról szóló döntését, Fedorov ugyanakkor nem akar olyan szerepet vállalni, amelyben nem rendelkezne valódi befolyással a hadsereg modernizációjára és a védelmi reformokra.

A konfliktus előzménye, hogy Fedorov nyíltan bírálta Olekszandr Szirszkij akkori főparancsnok vezetési stílusát. A volt miniszter szerint a hadseregnek gyorsabb szerkezeti reformokra, modernebb vezetési módszerekre és a dróntechnológia még szélesebb körű alkalmazására lenne szüksége. Bírálói szerint Szirszkij túlságosan ragaszkodott a hagyományos katonai szemlélethez, ami jelentős veszteségekhez vezetett a fronton.

Fedorov leváltása után országszerte tüntetések kezdődtek.

Activists hold handmade cardboard placards during a spontaneous protest after President Volodymyr Zelenskyy decides not to nominate Mykhailo Fedorov for the post of Minister of Defence in the new Ukrainian government, in Kyiv, Ukraine, on July 16, 2026. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Aktivisták kézzel készített kartonpapír transzparenseket tartanak egy spontán tüntetésen Kijevben, 2026. július 16-án, miután Volodimir Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy nem jelöli Mihajlo Fedorovot az új ukrán kormány védelmi miniszteri posztjára
Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A demonstrációkon veteránok, aktív katonák és civilek is részt vettek, akik szerint a volt miniszter a hadsereg modernizációjának egyik legfontosabb alakja volt. A tiltakozók végül azt is elérték, hogy Zelenszkij leváltsa Szirszkijt a hadsereg éléről, helyére pedig Mihajlo Drapatijt nevezze ki. A Fedorov körüli vita azonban ezzel sem zárult le.

Egyelőre nincs megoldás a Zelenszkij–Fedorov konfliktusra

A Kyiv Independent forrásai szerint az elnöki hivatal és Fedorov között továbbra is zajlanak az egyeztetések, de egyelőre nem látszik olyan kompromisszum, amelyet mindkét fél elfogadhatónak tartana. Többen úgy vélik, hogy a volt miniszter csak akkor térne vissza a kormányba, ha valódi döntési jogköröket kapna a védelmi innovációk és a beszerzések területén.

Volodymyr Zelensky President of Ukraine on his arrival for a dinner hosted on the occasion of the Summit of the Coalition of the Willing to Support Ukraine at the Elysee Presidential Palace in Paris France on July 13, 2026. (Photo by Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A patthelyzet politikailag is érzékeny helyzetet teremt Zelenszkij számára. A háború ötödik évében az ukrán vezetésnek egyszerre kell fenntartania a front stabilitását, folytatnia a hadsereg reformját és megőriznie a közvélemény bizalmát. Fedorov leváltása azonban sokak szemében éppen azt a reformfolyamatot veszélyezteti, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb eredményének tartottak.

 

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