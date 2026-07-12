Zelenszkij lemondatja az ukrán miniszterelnököt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán bejelentette, kezdeményezte miniszterelnök leváltását. Az államfő bejegyzésében azt írta, a 2025 júliusában kinevezett Julija Szviridenkóra más feladatok várnak: „felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel”. Hozzátette azt is, a rendvédelmi szervek élén is változások várhatók.

Volodimdir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU)

„Ukrajna változtatja politikai stratégiáját. Minden egyes kiemelt külpolitikai irányt egy meghatározott, jelentős tapasztalattal rendelkező személy fog felügyelni, aki képes betartani a vezetői szinten elért megállapodásokat és teljesíteni az ukrán nép elvárásait” – írta Zelenszkij. Kitért arra is, hogy a szomszédos országokkal új alapokra kell helyezni a kapcsolataikat, különösen ami Lengyelországot és Magyarországot illeti.

Azt Volodimir Zelenszkij nem közölte vasárnapi bejegyzésében, hogy ki lehet Szviridenko utódja. Azt viszont igen, hogy változások lesznek az ukrán bűnüldöző szervek vezetésében is. Erről nem osztott meg részleteket. Emlékezetes, Zelenszkij legutóbb 2026 januárjában hajtott végre nagyobb kormányzati átalakítást, miután 2025 novemberében belső körének tagjai, köztük Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal korábbi vezetője is súlyos korrupciós botrányba keveredett.