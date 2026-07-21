Zelenszkij napokig tartó tüntetések után leváltotta Ukrajna legfőbb katonai parancsnokát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leváltotta az ország főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Zelenszkij leváltotta Ukrajna legfőbb katonai parancsnokát

Menesztésére mindössze néhány nappal azután került sor, hogy eltávolították a közkedvelt védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot – ez a lépés országszerte utcai tüntetéseket váltott ki.

A kezdeti pletykák, miszerint Fedorov távozása a két férfi közötti konfliktusra vezethető vissza, hamarosan megerősítést nyertek.

A 35 éves Fedorovot széles körben elismerik azért, hogy új lendületet adott a minisztériumnak, átalakította a fegyveres erőket, valamint élére állt a korrupció elleni küzdelemnek.

A 60 éves Szirszkijt Ukrajnában sokan a szovjet katonai iskola képviselőjének tartják, aki vonakodik radikális változtatásokat bevezetni a hadseregben - írja a BBC.