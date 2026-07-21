Zelenszkij napokig tartó tüntetések után leváltotta Ukrajna legfőbb katonai parancsnokát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leváltotta az ország főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt.
Zelenszkij leváltotta Ukrajna legfőbb katonai parancsnokát
Menesztésére mindössze néhány nappal azután került sor, hogy eltávolították a közkedvelt védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot – ez a lépés országszerte utcai tüntetéseket váltott ki.
A kezdeti pletykák, miszerint Fedorov távozása a két férfi közötti konfliktusra vezethető vissza, hamarosan megerősítést nyertek.
A 35 éves Fedorovot széles körben elismerik azért, hogy új lendületet adott a minisztériumnak, átalakította a fegyveres erőket, valamint élére állt a korrupció elleni küzdelemnek.
A 60 éves Szirszkijt Ukrajnában sokan a szovjet katonai iskola képviselőjének tartják, aki vonakodik radikális változtatásokat bevezetni a hadseregben - írja a BBC.