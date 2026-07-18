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Volodimir Zelenszkij

A tüntetések miatt megfutamodhat Zelenszkij: az ukrán elnök nagy bejelentésre készülhet

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Jelentős személyi változás körvonalazódhat az ukrán vezetésben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóhírek szerint fontolgatja az ukrán hadsereg főparancsnokának leváltását.
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Volodimir ZelenszkijOlekszandr SzirszkijUkrán Fegyveres Erő

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontolgatja, hogy leváltja az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt – tájékoztat a Meduza.io.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A lap információi szerint az államfő a hétvégén katonai vezetőkkel egyeztet a fronton kialakult helyzetről, és olyan lehetséges jelöltekkel is találkozhat, akik átvehetnék a hadsereg irányítását.

Az értesülések szerint Zelenszkij csak akkor hozza meg a végleges döntést, ha olyan utódot talál, aki zökkenőmentesen képes átvenni a parancsnokságot anélkül, hogy ez veszélyeztetné az ukrán védelem működését.

A Financial Times értesülései szerint a főparancsnok leváltásának lehetősége azután merült fel, hogy országszerte tüntetések kezdődtek Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt.

Egy ukrán védelmi minisztériumi forrás szerint Szirszkij legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik olyan hosszú távú katonai stratégiával, amely hiteles választ adna arra, miként érhető el győzelem a háborúban.

A forrás szerint a jelenlegi elképzelés elsősorban a védekezés fenntartására és újabb mozgósításokra épül.

A politikai feszültséget tovább növelte, hogy Fedorov nyilvánosan azt állította: leváltását maga Szirszkij kezdeményezte. A volt miniszter szerint éppen ezért inkább a főparancsnok személyét kellene újragondolni.

Lecserélte Ukrajna EU-nagykövetét Zelenszkij

Tarasz Kacska Vszevolod Csenszovtól veszi át a tisztséget, aki így az EU integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot fogja betölteni. A személycsere része annak a kormányzati átalakításnak, amelyet Zelenszkij a napokban kezdett meg.

 

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