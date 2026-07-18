A tüntetések miatt megfutamodhat Zelenszkij: az ukrán elnök nagy bejelentésre készülhet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontolgatja, hogy leváltja az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt – tájékoztat a Meduza.io.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A lap információi szerint az államfő a hétvégén katonai vezetőkkel egyeztet a fronton kialakult helyzetről, és olyan lehetséges jelöltekkel is találkozhat, akik átvehetnék a hadsereg irányítását.

Az értesülések szerint Zelenszkij csak akkor hozza meg a végleges döntést, ha olyan utódot talál, aki zökkenőmentesen képes átvenni a parancsnokságot anélkül, hogy ez veszélyeztetné az ukrán védelem működését.

A Financial Times értesülései szerint a főparancsnok leváltásának lehetősége azután merült fel, hogy országszerte tüntetések kezdődtek Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt.

Egy ukrán védelmi minisztériumi forrás szerint Szirszkij legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik olyan hosszú távú katonai stratégiával, amely hiteles választ adna arra, miként érhető el győzelem a háborúban.

A forrás szerint a jelenlegi elképzelés elsősorban a védekezés fenntartására és újabb mozgósításokra épül.

A politikai feszültséget tovább növelte, hogy Fedorov nyilvánosan azt állította: leváltását maga Szirszkij kezdeményezte. A volt miniszter szerint éppen ezért inkább a főparancsnok személyét kellene újragondolni.

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