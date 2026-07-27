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Donald Trump

Zelenszkij újra a Fehér Házba megy

7 perce
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Sajtóértesülések szerint Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkijt. A Trump-Zelenszkij találkozóra sokan várakozással tekintetnek.
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Donald TrumpVolodimir ZelesznkijFehér Ház

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadja kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A találkozó időpontját a Fehér Ház egyik tisztviselője is megerősítette az ABC News tudósítása után. A Trump-Zelenszkij találkozó az ukrán elnök szerint lehetőséget jelent arra, hogy megerősítsék Ukrajna és az Egyesült Államok kapcsolatát.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) meets with US President Donald Trump on the sidelines of the NATO Summit at Bestepe Presidential Compound in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by SAUL LOEB / AFP), Trump-Zelenszkij találkozó
Újabb Trump-Zelenszkij találkozó jön
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Zelenszkij Lindsey Graham republikánus szenátor temetésére érkezik Washingtonba, aki az Egyesült Államok egyik legfontosabb ukránpárti politikusának számított. Az ukrán elnök és a dél-karolinai republikánus politikus közeli kapcsolatban álltak. Graham két héttel ezelőtt, a halála előtti napokban Ukrajnába látogatott.

Nagy jelentőségű az újabb Trump-Zelenszkij találkozó

Zelenszkij látogatásának híre azután érkezett, hogy az ukrán elnök szombaton a közösségi médiában azt állította:

utasítja az ukrán hírszerző szolgálatokat, hogy osszanak meg információkat Oroszország Iránnak nyújtott támogatásáról az amerikai–iráni konfliktus közepette.

A Fehér Ház nem reagált a bejelentésre.

Az Axios szerint a találkozó politikai jelentőségét növeli, hogy Donald Trump támogatói között is érzékelhető némi változás Ukrajna megítélésében. Ennek egyik látványos példája Laura Loomer konzervatív influenszer, aki kijevi látogatását követően nyíltan elismerte, hogy megváltozott a korábbi álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Trump Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcstalálkozón

Donald Trump az ankarai NATO-csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Ukrajna háborús helyzetéről és Oroszország elleni csapásairól. Az amerikai elnök szerint az orosz olajfinomítók elleni támadás eszkaláció, de akár a háború végét is közelebb hozhatja, miközben Patriot típusú rakéták gyártását is engedélyezné Ukrajnának.

 

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