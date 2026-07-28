Zelenszkij és Trump újra tárgyal, fontos kérdések dőlhetnek el

Elsőként az ABC News számolt be róla, hogy az ukrán és az amerikai elnök találkoznak kedden a Fehér Házban. Volodimir Zelenszkij Lindsey Graham republikánus szenátor temetésére érkezik Washingtonba.

Zelenszkij és Trump az ankarai NATO-csúcstalálkozón tárgyalt utoljára

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Graham Oroszország talán egyik legnagyobb kritikusa, Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt, halála előtt pedig látogatást tett Kijevbe. Laura Loomer politikai aktivista, Trump közeli szövetségese nem sokkal később szintén Kijevbe látogatott, ahol az amerikai támogatások fontosságát hangsúlyozta.

Habár Trump és Zelenszkij kapcsolata kezdetben nem tűnt igazán gyümölcsözőnek, azonban a két vezető hosszú utat járt be a 2024-es találkozó óta.

Mint arról az Origo is beszámolt korábban, 2025 februárjában, nem sokkal hivatalba lépése után Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelneszkijt, a találkozó azonban csúfos kudarcba fulladt. Zelenszkij stílusát követelőzőnek minősítette Trump, valamint jelezte, hogy még csak nem is az alakalomnak megfelelően öltözött.

Később aztán a két vezető viszonya csendesebb mederbe terelődött, ehhez pedig nagyban hozzájárulhatott, hogy Ferenc Pápa temetésén, a Vatikán falai között, nyugodtabb stílusban sikerült megbeszélniük a vitás kérdéseket.

A mostani találkozót megelőzően utoljára a néhány hete zajló, ankarai NATO-csúcs keretében találkoztak a felek, akkor azonban, még ha óriási áttörést nem is, eredményeket sikerült elérni. Trump engedélyt adott rá szóban, hogy Ukrajna Patriot rakétákat gyárthasson, ami Ukrajna számára a legjobbkor jött, miután a készleteik már kifogyóban voltak, miközben Oroszország folyamatosan fokozta ballisztikus rakéta támadásait.

Az ukrán elnök ráadásul szombaton a közösségi médiában azt állította, hogy utasította az ukrán hírszerző szolgálatokat, hogy osszanak meg információkat Oroszország Iránnak nyújtott támogatásáról az amerikai–iráni konfliktus közepette.

Trump to meet Zelensky at White House, as MAGA voices shift on Ukraine https://t.co/QMxC5vEqD3 — Axios (@axios) July 26, 2026

Trump Zelenszkijjel, Rubio Lavrovval találkozott

A szakértők szerint érezhető némi változás az amerikai hozzáállásban, ami az elmúlt időszakban közeledni látszik az ukránokéhoz. Nemrég az ASEAN-csúcstalálkozó alkalmából Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter is egyeztetett. A találkozó azonban alig volt több mint fél óra.

Lavrov hangsúlyozt, hogy Moszkva továbbra is az alaszkai találkozó megállapodásait tekinti irányadónak, azonban az amerikai álláspont szerint ezek csak javaslatok nem megállapodások voltak.

A helyzet pedig időközben sokat változott, hiszen habár Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra sem hajlandó kivonulni az elfoglalt területekről, Ukrajna sikeresnek mondható stratégiát alakított ki amely segítségével mélységi csapásokat tud végrehajtani az orosz energetikai infrastruktúra ellen. Ez pedig, úgy tűnik, az amerikai, egyébként Ukrajnával szemben szkeptikus republikánus elitnek is imponál.

A két vezető várhatóan részleteiben is megállapodik majd a Patriot rakéták gyártásáról, ahogy a további esetleges támogatásokról is.

Zelenszkij azonban feltehetőleg a biztonsági garanciák kérdését is felhozza majd, miután Ukrajna már a konfliktus kezdete óta szeretné elérni, hogy egy esetleges béke esetén az Egyesült Államok védőernyője alá kerüljön. Ezt azonban eddig Amerika a Donyec-medence feladásához kötötte.