Zelenszkij kérne, de Trump nem biztos, hogy tud segíteni

Az ukrán elnök szerint konstruktív megbeszélések zajlottak tegnap a Fehér Házban, Volodimir Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még a tél előtt további Patriot rakétákra van szüksége, különben nem lesz mivel elhárítani az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij a találkozón jelezte, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van a Patriot rakétákra

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Az ukrán elnök az Axiosnak beszélt a találkozó részleteiről, miután az a szokásostól eltérően zárt ajtók mögött zajlott. Volodimir Zelenszkij szerint a megbeszélés produktív volt, ugyanakkor Ukrajna számára már konkrétumok kellenek. Donald Trump még az ankarai NATO-csúcson jelezte, hogy Ukrajna engedélyt kaphat a Patriot rakéták gyártására, ezt pedig a tegnapi megbeszélésen is újra megerősítette az amerikai elnök.

Zelenszkij jelezte az elnöknek, hogy habár értékeli a lépést, azonban Ukrajnának egy „téli támogatói csomagra” van szüksége, amelyben legalább 300 Patriot rakétát szeretne kapni.

Az ukrán elnök szerint ezek hiányában félő, hogy a következő telet nem vészeli át az ország. Az ukránok kezdenek kifogyni a ballisztikus rakéták ellen bevethető elfogórakétákból, amit Zelenszkij szerint Oroszország is tud, így minden egyes támadás alkalmával legalább 30-40 ballisztikus rakétát indítanak. Ezek azonban óriási károkat képesek okozni, ha pedig nem sikerül feltölteni a készleteket a tél előtt, akkor várható, hogy Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát fogja támadni ezekkel a fegyverekkel, több millió ember maradhat a fagypont alatti hőmérsékletben fűtés, áram és víz nélkül.