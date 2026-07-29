Zelenszkij kérne, de Trump nem biztos, hogy tud segíteni

Az ukrán elnök szerint konstruktív megbeszélések zajlottak tegnap a Fehér Házban, Volodimir Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még a tél előtt további Patriot rakétákra van szüksége, különben nem lesz mivel elhárítani az orosz ballisztikus rakétákat.
Az ukrán elnök az Axiosnak beszélt a találkozó részleteiről, miután az a szokásostól eltérően zárt ajtók mögött zajlott. Volodimir Zelenszkij szerint a megbeszélés produktív volt, ugyanakkor Ukrajna számára már konkrétumok kellenek. Donald Trump még az ankarai NATO-csúcson jelezte, hogy Ukrajna engedélyt kaphat a Patriot rakéták gyártására, ezt pedig a tegnapi megbeszélésen is újra megerősítette az amerikai elnök.
Zelenszkij jelezte az elnöknek, hogy habár értékeli a lépést, azonban Ukrajnának egy „téli támogatói csomagra” van szüksége, amelyben legalább 300 Patriot rakétát szeretne kapni.
Az ukrán elnök szerint ezek hiányában félő, hogy a következő telet nem vészeli át az ország. Az ukránok kezdenek kifogyni a ballisztikus rakéták ellen bevethető elfogórakétákból, amit Zelenszkij szerint Oroszország is tud, így minden egyes támadás alkalmával legalább 30-40 ballisztikus rakétát indítanak. Ezek azonban óriási károkat képesek okozni, ha pedig nem sikerül feltölteni a készleteket a tél előtt, akkor várható, hogy Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát fogja támadni ezekkel a fegyverekkel, több millió ember maradhat a fagypont alatti hőmérsékletben fűtés, áram és víz nélkül.
Trump ugyan ígéretet tett rá, hogy megpróbálja teljesíteni a kérést, ugyanakkor jelenleg az Egyesült Államok is nehéz helyzetben van. A Patriot rakéták ugyanis nem csak Ukrajna számára fontosak, de az Egyesült Államok számára is, ráadásul az iráni háború miatt a készletek megcsappantak. A meglévő, korlátozott készletekből azonban egyszerre kell Izraelt, az Egyesült Államokat és az öböl menti szövetséges országokat is ellátni, így Ukrajna jelenleg nem igen reménykedhet.
Zelenszkij éppen ezen okok miatt a Fehér Házban zajló megbeszélések után egyeztetett a Lockheed Martin és Raytheon vezetőivel is. A két hadiipari óriás a gyártója ugyanis a Patriot rakétáknak, jelenleg pedig az elnök elmondása alapján azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne az ukrán rakétákat továbbfejleszteni.
A meglévő, Flamingó cirkálórakéták fejlesztése ugyanis gyorsabb és olcsóbb megoldásnak tűnik, mint a Patriot gyártás: legalább öt évre lenne szükség ahhoz, hogy Ukrajna a szükséges volumenben legyen képes előállítani őket. „Már tegnap szükség lett volna rájuk” – érzékeltette a helyzet súlyosságát Zelenszkij.
Zelenszkij reménykedik egy látogatásban
Az ukrán elnök jelezte, hogy a kész további tárgyalásokat folytatni a konfliktus lezárása érdekében. Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump megbízottjai továbbra is kapcsolatban állnak az orosz és ukrán tárgyalókkal, de idejük nagy részét Iránnal töltik. A tegnapi megbeszéléseken Zelenszkij szerint lehetőségként merült fel, hogy Witkoff és Kushner Kijevbe látogasson, azonban egyelőre a részletek ennek kapcsán még képlékenyek.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavros orosz külügyminiszter nemrég ugyan találkoztak, hogy a háború lezárásáról beszéljenek, azonban a tárgyalás alig több mint fél óráig tartott és nem hozott érdemi eredményeket.
A szakértők egy része szerint Ukrajnának sikerült lendületet szereznie mélységi csapásaival, ami ugyan drasztikusan nem alakította át a fronton uralkodó helyzetet, de utat nyitott egy kedvezőbb tárgyalási pozíció felé. Moszkva ezzel szemben továbbra is az alaszkai csúcstalálkozót és az ott született megállapodásokat emlegeti, ami kapcsán azonban Washington már többször hangsúlyozta, hogy ezek javaslatok voltak, nem pedig kész megállapodások.
Zelenszkij azt mondta, hogy Kushner és Witkoff továbbra is tűzszünetet szeretnének kötni, hogy teret engedjenek a diplomácia megoldásnak, ugyanakkor szerinte Putyin nem egyezne bele a harcok szüneteltetésébe.
A két megbízott látogatása ugyanakkor Zelenszkij szerint jó alakalom lehet arra, hogy közösen áttekintsék a tárgyalások következő lépéseit, és az ezzel kapcsolatos ukrán javaslatokat, és Kushner és Witkoff első kézből tapasztalhatja meg a háborús helyzetet az ukrán fővárosban. Az ukrán elnök egyúttal jelezte, hogy készek megosztani minden hírszerzői információt az Egyesült Államokkal, amely Oroszország és Irán kapcsolatait illeti, miután Moszkva Zelenszkij szerint továbbra is fegyverekkel látja el Teheránt.