Az új brit miniszterelnök fogadja Zelenszkijt, fontos katonai bejelentést is tesznek

Andy Burnham brit miniszterelnök egy héttel hivatalba lépése után fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Downing Street szerint az, hogy az ukrán államfő az első külföldi vezető, aki felkeresi az új miniszterelnököt, jól mutatja a két ország közötti kapcsolatok szorosságát. A találkozó előtt a brit kormányfő kijelentette, hogy Ukrajna támogatása továbbra is „rendíthetetlen”, és ebben semmilyen változásra nem kell számítani.

Andy Burnham brit miniszterelnök hétfőn Londonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt

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A két vezető egy haditengerészeti bázisra is ellátogat, ahol Burnham bejelenti, hogy Nagy-Britannia megosztja Ukrajnával a Stone Cloak nevű elektronikai hadviselési rendszer szellemi tulajdonát.

Ennek köszönhetően Ukrajna saját maga is nagy mennyiségben állíthatja elő a technológiát.

A Stone Cloak egy táblagép méretű zavaróberendezés, amely megakadályozza, hogy az arra felszerelt drónokat az ellenség felderítse. A brit védelmi minisztérium már több ezer ilyen eszközt adott át az ukrán fegyveres erőknek a drónműveletek támogatására.

A brit kormány közlése szerint az ukrajnai alkalmazás során szerzett tapasztalatokat a brit haderő is hasznosítani fogja. A Stone Cloak technológiáját a következő generációs nagy hatótávolságú fegyverekbe is beépítik, köztük a Project Brakestop program keretében fejlesztett, alacsony költségű robotrepülőgépekbe – írja a BBC.

A látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 ukrán katonával is találkozik

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A hétfői látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 ukrán katonával is találkozik. A katonák az elmúlt három hétben a Sea Breeze hadgyakorlaton vettek részt az Egyesült Királyságban, amelynek célja a tengeri hadviselési képességek és a Fekete-tengeren alkalmazott aknamentesítési eljárások fejlesztése.

Nagy-Britannia az orosz támadások kezdete óta folyamatosan támogatja Ukrajnát, és eddig összesen 25 milliárd fontot különített el az ország háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Burnham elmondta, hogy hivatalba lépése után az elsők között beszélt telefonon Zelenszkijjel, akit azonnal meghívott az Egyesült Királyságba. Az ukrán elnök ezt követően az X közösségi oldalon azt írta, nagyra értékeli, hogy az Egyesült Királyság támogatása továbbra is szilárd marad.