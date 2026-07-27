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Volodimir Zelenszkij

Az új brit miniszterelnök fogadja Zelenszkijt, fontos katonai bejelentést is tesznek

1 órája
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Andy Burnham brit miniszterelnök hétfőn Londonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki az új kormányfő első nemzetközi vendége lesz hivatalba lépése óta. A találkozó során Nagy-Britannia egy olyan elektronikai hadviselési technológia megosztását is bejelenti, amelyet Ukrajna saját maga is gyárthat majd.
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Volodimir ZelenszkijNagy-BritanniaUkrajna

Andy Burnham brit miniszterelnök egy héttel hivatalba lépése után fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Downing Street szerint az, hogy az ukrán államfő az első külföldi vezető, aki felkeresi az új miniszterelnököt, jól mutatja a két ország közötti kapcsolatok szorosságát. A találkozó előtt a brit kormányfő kijelentette, hogy Ukrajna támogatása továbbra is „rendíthetetlen”, és ebben semmilyen változásra nem kell számítani.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and Italian Prime Minister Giorgia Meloni speak with reporters during the Ukraine Recovery Conference at La Nuvola convention center in Rome, Italy, on July 10, 2025. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto) (Photo by Massimo Valicchia / NurPhoto via AFP), Zelenszkij
Andy Burnham brit miniszterelnök hétfőn Londonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

A két vezető egy haditengerészeti bázisra is ellátogat, ahol Burnham bejelenti, hogy Nagy-Britannia megosztja Ukrajnával a Stone Cloak nevű elektronikai hadviselési rendszer szellemi tulajdonát.

Ennek köszönhetően Ukrajna saját maga is nagy mennyiségben állíthatja elő a technológiát.

A Stone Cloak egy táblagép méretű zavaróberendezés, amely megakadályozza, hogy az arra felszerelt drónokat az ellenség felderítse. A brit védelmi minisztérium már több ezer ilyen eszközt adott át az ukrán fegyveres erőknek a drónműveletek támogatására.

A brit kormány közlése szerint az ukrajnai alkalmazás során szerzett tapasztalatokat a brit haderő is hasznosítani fogja. A Stone Cloak technológiáját a következő generációs nagy hatótávolságú fegyverekbe is beépítik, köztük a Project Brakestop program keretében fejlesztett, alacsony költségű robotrepülőgépekbe – írja a BBC.

Andrew Burnham, Member of Parliament for Makerfield and member of the Labour Party, celebrates a try by Edwin Ipape of Leigh Leopards during the Betfred Super League Magic Weekend match between Leigh Leopards and Warrington Wolves at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, United Kingdom, on July 4, 2026. Burnham is also expected to become the Prime Minister of the United Kingdom on July 20, 2026. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
A látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 ukrán katonával is találkozik
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A hétfői látogatás során Burnham és Zelenszkij több mint 200 ukrán katonával is találkozik. A katonák az elmúlt három hétben a Sea Breeze hadgyakorlaton vettek részt az Egyesült Királyságban, amelynek célja a tengeri hadviselési képességek és a Fekete-tengeren alkalmazott aknamentesítési eljárások fejlesztése.

Nagy-Britannia az orosz támadások kezdete óta folyamatosan támogatja Ukrajnát, és eddig összesen 25 milliárd fontot különített el az ország háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Burnham elmondta, hogy hivatalba lépése után az elsők között beszélt telefonon Zelenszkijjel, akit azonnal meghívott az Egyesült Királyságba. Az ukrán elnök ezt követően az X közösségi oldalon azt írta, nagyra értékeli, hogy az Egyesült Királyság támogatása továbbra is szilárd marad.

Korábbi brit vezetők is szoros kapcsolatot ápoltak Ukrajnával

Burnham elődje, Sir Keir Starmer utolsó teljes munkanapján Kijevbe látogatott, ahol újabb, 255 millió fontos támogatást jelentett be Ukrajna számára, és átvette az ország Szabadság Rendje kitüntetését.

Zelenszkij a brit és a jövő évi francia vezetőváltásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy természetesen aggasztják a politikai változások egy háború közepén, ugyanakkor bízik abban, hogy a két ország közötti kapcsolat nem személyekhez, hanem nemzetekhez kötődik. Hozzátette: reméli, hogy a háború alatt és azt követően is megmarad az Egyesült Királysággal kialakított szoros együttműködés.

Zelenszkij újra a Fehér Házba megy

Sajtóértesülések szerint Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkijt. A Trump-Zelenszkij találkozóra sokan várakozással tekintetnek.

 

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