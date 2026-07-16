Nem tetszik az ukránoknak Zelenszkij döntése, tüntetések kezdődtek Kijevben - videó

Az új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez Ursula von der Leyen elsők közt gratulált és azonnal támogatásáról biztosította az új ukrán kormányfőt. Az Európai Bizottság elnöke azt írta X-oldalán:

Gratulálunk Szerhij Koretszkij miniszterelnöki kinevezéséhez. Bízunk benne, hogy továbbra is kiváló együttműködést folytathatunk Ukrajnával. Biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajna európai integrációját az ország átalakulási törekvéseinek középpontjába fogja állítani. Számíthat teljes támogatásunkra ambiciózus reformprogramjának megvalósításában, különösen a jogállamiság, az energetika és a gazdaság egyéb, kulcsfontosságú ágazatai terén.

Congratulations, Sergii Koretsky, on your confirmation as Prime Minister.



We look forward to continuing our excellent cooperation with Ukraine.



We are confident that you will place Ukraine's European integration at the heart of the country’s transformation effort.



You can… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2026

Zelenszkij személyi döntései nem arattak osztatlan sikert

A Kyiv Independent arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az új miniszterelnök személyével elégedettek a törvényhozók és az ukránok is, a kinevezést beárnyékolja az a felháborodás, amelyet a védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése váltott ki. Tiltakozási hullám kezdődött Zelenszkij döntése miatt.

A BBC arról tudósított, hogy Kijevben – főként fiatalokból álló – tömeg gyűlt össze, akik „Ne nyúljatok Fedorovhoz!” és „Ne szabotáljátok a győzelmet!” feliratú táblákat emeltek a magasba, és „Szégyen!” skandáltak.

Hundreds of protesters gathered in central Kyiv on July 16, 2026, demanding the reinstatement of dismissed Defense Minister Mykhailo Fedorov. pic.twitter.com/kiZ7MKdCO0 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 16, 2026

Zelenszkij egyelőre nem indokolta meg döntését, ami jelentős felháborodást váltott ki a kommentátorok, a katonaság, valamint a civil társadalom egyes köreiben.

A 35 éves Fedorovot januárban nevezték ki. Neki tulajdonítják a védelmi tárca felélénkítését, a korrupció elleni küzdelemet, valamint az adatok felhasználását a frontvonalon elért teljesítmény elemzésére és javítására. Ukrajnában egyesek Fedorov menesztését a vele és a hagyományosabb gondolkodású főparancsnokkal, Alekszandr Szirszkijjel fennálló feszültségekhez kötik, míg mások szerint az volt a baj, hogy nem volt elég gyors a hadsereg mozgósításának átalakításában.