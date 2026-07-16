Nem tetszik az ukránoknak Zelenszkij döntése, tüntetések kezdődtek Kijevben - videó

Szerhij Koretszkijt nevezte ki miniszterelnöknek az ukrán parlament – írta a Kyiv Independent. Az új ukrán miniszterelnököt, az állami olaj- és gázipari vállalat, a Naftogaz vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij elnök július 15-én jelölte a pozícióra.
A 392 parlamenti képviselő közül 289-en támogatták Koretszkij kinevezését, egy képviselő ellene szavazott, heten tartózkodtak, 21 képviselő pedig nem szavazott. A kormányfő új kabinetje is rövid időn belül felállhat.
Az új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez Ursula von der Leyen elsők közt gratulált és azonnal támogatásáról biztosította az új ukrán kormányfőt. Az Európai Bizottság elnöke azt írta X-oldalán:
Gratulálunk Szerhij Koretszkij miniszterelnöki kinevezéséhez. Bízunk benne, hogy továbbra is kiváló együttműködést folytathatunk Ukrajnával. Biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajna európai integrációját az ország átalakulási törekvéseinek középpontjába fogja állítani. Számíthat teljes támogatásunkra ambiciózus reformprogramjának megvalósításában, különösen a jogállamiság, az energetika és a gazdaság egyéb, kulcsfontosságú ágazatai terén.
Zelenszkij személyi döntései nem arattak osztatlan sikert
A Kyiv Independent arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az új miniszterelnök személyével elégedettek a törvényhozók és az ukránok is, a kinevezést beárnyékolja az a felháborodás, amelyet a védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése váltott ki. Tiltakozási hullám kezdődött Zelenszkij döntése miatt.
A BBC arról tudósított, hogy Kijevben – főként fiatalokból álló – tömeg gyűlt össze, akik „Ne nyúljatok Fedorovhoz!” és „Ne szabotáljátok a győzelmet!” feliratú táblákat emeltek a magasba, és „Szégyen!” skandáltak.
Zelenszkij egyelőre nem indokolta meg döntését, ami jelentős felháborodást váltott ki a kommentátorok, a katonaság, valamint a civil társadalom egyes köreiben.
A 35 éves Fedorovot januárban nevezték ki. Neki tulajdonítják a védelmi tárca felélénkítését, a korrupció elleni küzdelemet, valamint az adatok felhasználását a frontvonalon elért teljesítmény elemzésére és javítására. Ukrajnában egyesek Fedorov menesztését a vele és a hagyományosabb gondolkodású főparancsnokkal, Alekszandr Szirszkijjel fennálló feszültségekhez kötik, míg mások szerint az volt a baj, hogy nem volt elég gyors a hadsereg mozgósításának átalakításában.