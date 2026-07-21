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Zelenszkij

Zelenszkij meghátrálhat a tüntetéseket látva

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Az ukrán elnök a források szerint már fontolgatja Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztését. Volodimir Zelenszkij minden jel szerint meghátrált, miután Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter menesztése után tüntetések törtek ki az országban.
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ZelenszkijSzirszkijUkrajna

Zelenszkij döntésén felháborodtak az ukránok, s lehet, hogy ez meghátrálásra kényszeríti a elnököt. Egyes források szerint az ukrán elnök már fontolgatja Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztését és a háttérben már készítik elő Mihajlo Drapatyij, az Egyesített Erők parancsnokának kinevezését a főparancsnoki posztra. Volodimir Zelenszkij azután hátrált meg, hogy Mihajlo Federov védelmi miniszter menesztése után tüntetések kezdődtek, amelynek részeként Szirszkij menesztését követelték Ukrajnában, miután sokak szerint a két katonai vezető közötti konfrontáció miatt menesztették Federovot – írja a Kyiv Independent

Zelenszkij minden jel szerint meghátrált, már Szirszkij menesztését készítik elő
Zelenszkij meghátrálhat, már Szirszkij menesztését készítik elő 
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Federov az egyik legnépszerűbb ukrán katonai vezető volt, Zelenszkij pedig feltehetőleg elszámolta magát. Az ukrán elnök ugyanis, egyes források szerint, a Federov és Szirszkij közötti konfliktusban utóbbi oldalára állt, ami végül a védelmi miniszter menesztéséhez vezetett. Szirszkij egyébként következetesen tagadja, hogy a közte és Federov közötti konfrontáció vezetett volna a miniszter leváltásához és Zelenszkij is azt állította, hogy a hadsereg és Fedorov közötti kommunikációs problémák miatt menesztette Fedorovot.

A felmentés után demonstrációk kezdődtek Ukrajnában, a tüntetők pedig Szirszkij menesztését és Federov visszahelyezését követelték az ukrán elnöktől. 

Zelenszkij meghátrál?

A Bloomberg bennfentes forrásai szerint a háttérben már megkezdődött Szirszkij menesztésének az előkészítése. Lehetséges utódjaként Mihajlo Drapatyij, az Egyesített Erők jelenlegi parancsnokát emlegetik. A lapnak nyilatkozó források szerint ugyan Drapatyij komoly jelölt, azonban az elnöknek 11 potenciális jelölt közül kell választania, döntés pedig még nem született. 

Drapatyij lehetséges kinevezésének irányába mutat, hogy a veteránokat is szép számban felvonultató tüntetéseken a tömeg többször is megnevezte Drapatyijt, mint olyan jelöltet akivel elégedettek lennének. A hivatalos döntésre azonban a források szerint még néhány napot várni kell. 

 

 

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