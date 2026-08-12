2,4 millió afgán lány maradt ki a középiskolából a tálibok miatt

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete kedden arra szólította fel a tálib vezetést, hogy azonnal és feltételek nélkül állítsa vissza a lányok és nők oktatáshoz való jogát.

Afganisztán: 2,4 millió lány nem járhat középiskolába a tálibok miatt Fotó: AIMAL ZAHIR / AFP

Afganisztán: több mint kétmillió lányt zártak ki az oktatásból

Az UNESCO becslése szerint jelenleg mintegy 2,4 millió afgán lány nem vehet részt a középfokú oktatásban. A szervezet szerint az oktatásból való tartós kizárás súlyosan sérti a nők és lányok alapvető jogait.

„Öt év nem egy gyermek oktatásának átmeneti megszakítása. Ez gyakorlatilag egy teljes középiskolai ciklus” – mondta Hoda Jaberian, az UNESCO sürgősségi oktatási programjának koordinátora.

A szakember szerint az oktatáshoz való jog helyreállítása nem lehet alku tárgya.

„Ez egy alapvető emberi jog, és nincs helyettesítő megoldás” – hangsúlyozta.

A tálibok 2021. augusztus 15-én vették át a hatalmat Afganisztánban, miután az Egyesült Államok és a NATO két évtizednyi háborút követően kivonta csapatait az országból. A tálib vezetés röviddel később megtiltotta a lányok számára a középiskolai oktatást, majd a korlátozásokat kiterjesztette a felsőoktatásra, a munkavállalásra és a közélet számos más területére is.

A döntések következtében a nők és lányok egyre inkább kiszorultak a nyilvános életből.

Húsz év eredményei kerültek veszélybe

Az UNESCO szerint a tálibok intézkedései visszafordították azokat az eredményeket, amelyeket Afganisztán az elmúlt két évtizedben ért el az oktatás területén.

2001-ben a lányok oktatáshoz való hozzáférése még rendkívül korlátozott volt, 2021-re azonban már csaknem egymillió lány tanult középiskolában.

Az ENSZ-szervezet szerint az elmúlt öt évben elért korlátozások ezt a fejlődést nagyrészt semmissé tették.

Az UNESCO ennek ellenére továbbra is működtet oktatási, írástudási és készségfejlesztési programokat az országban. Ezek egy része közösségi terekben, illetve az oktatók otthonaiban zajlik, a hatóságok tudomásával.

A szervezet szerint több mint ezer írástudást oktató szakember vesz részt ezekben a programokban, többségüket az UNESCO és partnerei képezték ki.