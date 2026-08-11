Drog- és fegyverraktárként használják a rövidtávra foglalható lakásokat Belgiumban

A belga nemzeti drogügyi biztos, Ine Van Wymersch szerint a szervezett bűnözés egyre több, a modern gazdaság által kínált lehetőséget használ ki. Az Airbnb-lakások és más rövid távú szállások különösen alkalmasak arra, hogy a bűnbandák ideiglenesen drogokat, pénzt vagy fegyvereket tároljanak bennük.
Szerinte a rövid távú szálláshelyek rugalmassága komoly előnyt jelent a bűnözőknek.
Ha például egy kikötőből kell felvenniük egy szállítmányt, de nem tudják pontosan, mikor érkezik a hajó, néhány napra lefoglalhatnak egy lakást. Amikor pedig a szállítmány végül nem Antwerpenbe, hanem például Marseille-be érkezik, a foglalást lemondhatják.
A biztos hangsúlyozta, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak természetesen fontos és teljesen legális szerepük van, ugyanakkor ellenállóbbá kell tenni őket a bűnözői visszaélésekkel szemben.
Drogot és készpénzt találtak egy brüsszeli Airbnb-lakásban
Augusztus elején a rendőrség 3,3 kilogramm kokaint és 4845 euró készpénzt foglalt le egy központi brüsszeli, Airbnb-n keresztül bérelt lakásban – írja a Guardian.
A hatóságok szerint a lakást drogok tárolására és csomagolására használhatták.
Nem ez volt az első ilyen eset Belgiumban. 2024-ben 11 embert ítéltek el egy Belgium és az Egyesült Királyság között működő kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat miatt. Az ügyben kiderült, hogy egy nyugat-flandriai, Stadenben található Airbnb-szálláson 21 millió euró értékű kábítószert foglaltak le.
Az Airbnb belgiumi képviselője nem kommentálta közvetlenül az eseteket, hanem a vállalat franciaországi és Benelux-régiós vezetőjének korábbi nyilatkozatára hivatkozott. Clément Eulry szerint a bűnözői célú foglalások a platform által évente kezelt több millió foglaláshoz képest rendkívül ritkák. Ennek ellenére minden egyes ilyen esetet túl soknak tartanak.
A vállalat mesterséges intelligenciát is használ a gyanús foglalások kiszűrésére, a problémás bérlőkről érkező bejelentéseket pedig továbbítják a rendőrségnek és a helyi hatóságoknak.
Nem csak a szálláshelyeket használják ki
Van Wymersch szerint a rövid távú lakáskiadás csak egyetlen eleme annak a modern infrastruktúrának, amely megkönnyíti a szervezett bűnözők dolgát. Az anonim e-mail-fiókok, a titkosított kommunikáció, a kriptovaluták és a csomagküldés elterjedése egyaránt kedvez a bűnözői hálózatoknak.
Különösen veszélyeztetettnek tartja a kézbesítési szektort is.
Egy futár furgonja és egy szomszédnak átadott kisebb csomag ugyanis önmagában már egyáltalán nem számít szokatlan látványnak, ezért nehezebb észrevenni, ha a háttérben bűnözői tevékenység zajlik.
Belgiumot a drogbandák erőszakja is sújtja
Ine Van Wymersch 2023-ban lett Belgium első nemzeti drogügyi biztosa, miután Antwerpen Európa egyik legfontosabb kokainkapujává vált. Kinevezését drogokhoz kapcsolódó erőszakhullám és fenyegetések előzték meg.
2022-ben az akkori belga igazságügyi miniszter rendőri védelem alatt élte mindennapjait, miután a hatóságok egy emberrablási tervet lepleztek le, amelynek a tárcavezető volt a célpontja. Antwerpenben pedig több gránátos támadás történt, valamint egy 11 éves kislány is életét vesztette egy rivális drogbandák közötti konfliktus következtében.
Tavaly egy névtelenül nyilatkozó vizsgálóbíró, aki négy hónapon keresztül biztonságos házban kényszerült élni, arra figyelmeztetett, hogy
Belgium a drogállammá válás veszélyének van kitéve.
Van Wymersch maga is úgy véli, hogy ha nem történik változás, az ország elindulhat ebbe az irányba. Szerinte a bűnözés mögött álló rendszer középpontjában a pénz áll, ezért elsősorban a bűnözői pénzek útját kell elvágni.
Már a fodrászatokat és a körmösöket is figyelik
A biztos szerint a bűnbandák működése is jelentősen megváltozott. A korábbi, hierarchikus, bizalmon alapuló szervezetek helyett lazább, névtelen hálózatok alakultak ki, amelyekben a résztvevők sokszor azt sem tudják, pontosan melyik hálózathoz tartoznak.
A különböző feladatokat különálló csoportok végzik: egyesek pénzmosással, mások fegyverek beszerzésével vagy más bűncselekményekkel foglalkoznak. Van Wymersch ezt lényegében „bűnözés mint szolgáltatás” modellként írta le.
A pénzmosás miatt a hatóságoknak a kisebb vállalkozásokra is figyelniük kell.
A biztos példaként fodrászatokat, körömszalonokat és éjjel-nappali üzleteket említett, amelyek egy nagyobb hálózat részeként szolgálhatnak illegális pénzek tisztára mosására.
A lövöldözések csak a jéghegy csúcsa
Van Wymersch az úgynevezett „jéghegystratégiát” alkalmazza a szervezett drogkereskedelem elleni küzdelemben. Szerinte a lövöldözések és robbantások csak a probléma látható részei, miközben a felszín alatt számos más társadalmi probléma húzódik meg.
Ide sorolja többek között
- a kábítószer hatása alatt vezetők által okozott haláleseteket,
- a drogokhoz kapcsolódó családon belüli erőszakot,
- és szexuális bűncselekményeket is.
Brüsszelben 2025-ben 101 lövöldözést regisztráltak, ami a helyi média szerint rekordnak számított.
Ezek közül sokat a bűnbandák közötti területi konfliktusokkal hoztak összefüggésbe.
A drogügyi biztos szerint azonban a pusztán rendőrségi és büntetőjogi fellépés nem oldja meg a problémát. Úgy véli, hogy a fiataloknak valódi lehetőségeket kell biztosítani, hogy ne kerüljenek a bűnbandák vonzásába. Ehhez oktatásra, szegénység elleni intézkedésekre, megfelelő lakhatásra és a kézbesítési dolgozók megfelelő bérezésére is szükség van.
A belga hatóságok közben fel akarják venni a kapcsolatot az online szállásfoglalási platformokkal.
A céljuk annak megértése, milyen szempontok alapján azonosítják a szolgáltatók a gyanús foglalásokat, és hogyan lehetne hatékonyabban megakadályozni, hogy a rövid távra kiadott lakásokat a szervezett bűnözés használja.