Drog- és fegyverraktárként használják a rövidtávra foglalható lakásokat Belgiumban

A belga nemzeti drogügyi biztos, Ine Van Wymersch szerint a szervezett bűnözés egyre több, a modern gazdaság által kínált lehetőséget használ ki. Az Airbnb-lakások és más rövid távú szállások különösen alkalmasak arra, hogy a bűnbandák ideiglenesen drogokat, pénzt vagy fegyvereket tároljanak bennük.

Az Airbnb-lakások rugalmassága különösen kedvez a szervezett bűnözésnek - Illusztráció

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Szerinte a rövid távú szálláshelyek rugalmassága komoly előnyt jelent a bűnözőknek.

Ha például egy kikötőből kell felvenniük egy szállítmányt, de nem tudják pontosan, mikor érkezik a hajó, néhány napra lefoglalhatnak egy lakást. Amikor pedig a szállítmány végül nem Antwerpenbe, hanem például Marseille-be érkezik, a foglalást lemondhatják.

A biztos hangsúlyozta, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak természetesen fontos és teljesen legális szerepük van, ugyanakkor ellenállóbbá kell tenni őket a bűnözői visszaélésekkel szemben.

Drogot és készpénzt találtak egy brüsszeli Airbnb-lakásban

Augusztus elején a rendőrség 3,3 kilogramm kokaint és 4845 euró készpénzt foglalt le egy központi brüsszeli, Airbnb-n keresztül bérelt lakásban – írja a Guardian.

A hatóságok szerint a lakást drogok tárolására és csomagolására használhatták.

Nem ez volt az első ilyen eset Belgiumban. 2024-ben 11 embert ítéltek el egy Belgium és az Egyesült Királyság között működő kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat miatt. Az ügyben kiderült, hogy egy nyugat-flandriai, Stadenben található Airbnb-szálláson 21 millió euró értékű kábítószert foglaltak le.

Illusztráció

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Az Airbnb belgiumi képviselője nem kommentálta közvetlenül az eseteket, hanem a vállalat franciaországi és Benelux-régiós vezetőjének korábbi nyilatkozatára hivatkozott. Clément Eulry szerint a bűnözői célú foglalások a platform által évente kezelt több millió foglaláshoz képest rendkívül ritkák. Ennek ellenére minden egyes ilyen esetet túl soknak tartanak.

A vállalat mesterséges intelligenciát is használ a gyanús foglalások kiszűrésére, a problémás bérlőkről érkező bejelentéseket pedig továbbítják a rendőrségnek és a helyi hatóságoknak.

Nem csak a szálláshelyeket használják ki

Van Wymersch szerint a rövid távú lakáskiadás csak egyetlen eleme annak a modern infrastruktúrának, amely megkönnyíti a szervezett bűnözők dolgát. Az anonim e-mail-fiókok, a titkosított kommunikáció, a kriptovaluták és a csomagküldés elterjedése egyaránt kedvez a bűnözői hálózatoknak.

Különösen veszélyeztetettnek tartja a kézbesítési szektort is.

Egy futár furgonja és egy szomszédnak átadott kisebb csomag ugyanis önmagában már egyáltalán nem számít szokatlan látványnak, ezért nehezebb észrevenni, ha a háttérben bűnözői tevékenység zajlik.