Egy éve volt az alaszkai találkozó, de mi történt azóta?

Az Egyesült Államok elnöke és az orosz elnök tárgyalásához mindenki nagy reményeket fűzött. Az alaszkai találkozó azonban közel sem hozta a várt eredményt, az azóta eltelt időben pedig sok minden változott. Egy dolog nem: továbbra sincs béke és tűzszünetben is csak néhány napra, ünnepekhez kapcsolódóan tudtak megállapodni a felek.

Az alaszkai találkozó óta sokat változott a helyzet, egy következő tárgyalási fordulóról pedig egyelőre szó sincs

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Habár sokan fűztek hozzá nagy reményeket, végül az Alaszkában lezajlott találkozó nem vezetett eredményre, legalábbis abban az értelemben, hogy az orosz–ukrán háborút nem sikerült lezárni. Donald Trump érkezése a Fehér Házba egyértelműen változást hozott az Egyesült Államok külpolitikájában, így a háborúhoz való hozzáállásban is.

Trump már korábban deklarálta, hogy le akarja zárni a konfliktust, ami saját bevallása szerint nem tört volna ki az ő elnöksége alatt. Az elnök azonban alábecsülte a felek makacsságát.

Az alaszkai csúcstalálkozó keretében az orosz és az amerikai elnök a tárgyalások során igyekezett megtalálni a közös ponton, bár a beszámolók szerint egy alkalommal Trump felemelte a hangját, amikor Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna és Oroszország valójában egy ország. Trump egyébként felajánlotta az Oroszország elleni szankciók enyhítését, ezt azonban Putyin akkor elutasította.