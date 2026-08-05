Amerika csaknem kifogyhatott a rakétákból

Az Egyesült Államok komoly kihívással nézhet szembe, és vele együtt a szövetséges országok is. Amerika ugyanis a hírek szerint a légvédelmi elfogó rakétáinak a nyolcvan százalékát felhasználta az Irán elleni hadműveletek során – írja a CNN.

Amerika védelmi képességeit komolyan befolyásolhatja a rakéták hiánya, azonban a térség szövetséges országai még nagyobb fenyegetéssel néznek szembe

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Donald Trump amerikai elnök ugyan jelezte, hogy az Egyesült Államok haderejének minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, azonban úgy tűnik, ez csak részben igaz. A légvédelmi elfogó rakéták száma ugyanis drasztikusan csökkent, amely azonban nem csak Washingtont hozhatja nehéz helyzetbe.

Az öböl menti szövetséges országok korábban jelezték az amerikai elnöknek, hogy nem szeretnék ha ismét csapásokat mérne, miután félnek Irán bosszújától. Erre pedig minden okuk meg is van, hiszen a legtöbb szövetséges ország a térségben amerikai légvédelmi rakétákat használ.

A készletek kimerülése tehát végső soron nem csak az Egyesült Államokat érinti. Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban tárgyalt Trumppal, akinek jelezte, hogy Ukrajnának még az év vége előtt szüksége lesz Patriot rakétákra, különben nem tud védekezni aza orosz ballisztikus rakéták ellen.

Trump jelezte, hogy igyekszik teljesíteni a kérést, azonban azt is hozzátette, hogy jelenleg a Patriot rakétákra az Egyesült Államoknak és közel-keleti szövetségeseinek is szükségük van.

Az amerikai hadsereg a konfliktus során „gyakorlatilag az összes” nagy pontosságú, nagy hatótávolságú, föld-levegő fegyverét is bevetette – állítja egy a Pentagon legutóbbi belső jelentéseit ismerő forrás. Amennyiben az értesülések igaznak bizonyulnak, úgy az Egyesült Államok védelmi képességei radikálisan csökkennek az iráni támadásokkal szemben.