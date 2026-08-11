Halálra ítélték Szíria volt elnökét, Bassár el-Aszadot

Aszad mellett öccsére, Maher el-Aszadra és unokatestvérére, Atef Najibra is halálbüntetést szabott ki egy szíriai bíróság.

Távollétében halálra ítélték Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátort Fotó: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Halálra ítélték Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátort

Egy szíriai bíróság kedden emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt ítélte halálra Bassár el-Aszad volt elnököt. Ugyanebben az ügyben halálbüntetést szabtak ki Aszad unokatestvérére, Atef Najibra is.

Aszadot és öccsét a 2011-ben kezdődő szíriai konfliktus során elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el. Atef Najib a politikai biztonsági szolgálat daraai vezetőjeként irányító szerepet játszott a 2011-es kormányellenes tüntetések leverésében. A korábbi dandártábornokot később elfogták, ezért ő személyesen hallgatta végig az ítéletet, míg Bassár és Maher el-Aszad távollétében állt bíróság elé. A daraai megtorlások hozzájárultak az országos felkelés kirobbanásához, amely rövid idő alatt polgárháborúvá szélesedett – írja az AP News.

Az arab tavaszból véres polgárháború lett

Bassár el-Aszad 2000-ben, apja, Háfez el-Aszad halála után lett Szíria elnöke. Az alavita kisebbséghez tartozó Aszad család évtizedeken át uralta a közel-keleti országot.

A 2011-es arab tavasz idején kezdődő tüntetéseket a rezsim erőszakkal próbálta leverni. A polgárháborúban Szíria jelentős részei kerültek különböző lázadó és dzsihadista csoportok kezére. Aszad Oroszország és Irán támogatásával később visszaszerezte az ország egy részét, és éveken át hatalmon maradt.

A lázadók végül megdöntötték Aszad rendszerét

A fordulat 2024 végén következett be, amikor a lázadók gyors offenzívát indítottak. A kormányerők összeomlottak, december 8-án pedig a felkelők elfoglalták Damaszkuszt és megdöntötték az Aszad-rezsimet.

A diktátor a vereség után Oroszországba menekült, ahol menedéket kapott. Szíriában ezt követően új politikai rendszer kezdett kiépülni.