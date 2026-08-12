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Zelenszkij is gratulált Baka Andrásnak

2 órája
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A környező országok vezetői gratuláltak az újonnan megválasztott köztársasági elnöknek. Baka Andrásnak Zelenszkij is üzent. „Készek vagyunk a kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre” – írta bejegyzésében az ukrán elnök.
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zelenszkijbaka andrásállamfő

– Újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Látjuk, hogy szomszédunk átalakulása lépésről lépésre halad előre, és ez egyre nagyobb bizalmat ad a magyar társadalomnak. Fontos, hogy ezek a változások pozitív hatással legyenek az Európai Unióra, annak alapvető értékeire és elveire is, valamint erősítsék a jószomszédi kapcsolatokat a régiónkban található valamennyi országgal – írta az ukrán elnök, Baka András megválasztásához gratulálva.

A környező országok vezetői is reagáltak az új magyar köztársasági elnök, Baka András megválasztására. Fotó: Hatlaczki Balazs
A környező országok vezetői is reagáltak az új magyar köztársasági elnök, Baka András megválasztására. Fotó: Hatlaczki Balazs

Gratulálunk Magyarországnak és új elnökének, Baka Andrásnak a megválasztásához. Sok sikert kívánunk neki, és készek vagyunk a kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre

– fogalmazott Zelenszkij. 

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Nicusor Dan román államfő szintén X-oldalán gratulált Baka András megválasztásához. Az elnök nyelvű bejegyzésében úgy értékelt: Romániának és Magyarországnak most értékes lehetőségük nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket.

A polgáraink javát szolgáló, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében várom, hogy együtt dolgozhassunk Önnel

– fogalmazott Baka András köztársasági elnökhöz intézett üzenetében a román államfő.

Peter Pellegrini szlovák államfő a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által is ismertetett közleményben gratulált a magyar köztársasági elnöknek.

Szlovákiát és Magyarországot összekötik hosszútávú jószomszédi viszonyaik, közös történelmük, valamint azok az emberi kapcsolatok, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épülnek. Meggyőződésem, hogy továbbra is fejleszteni fogjuk együttműködésünket, mind bilaterális alapon, mind pedig a visegrádi csoport keretében és az Európai Unióban is, ahol összekötnek minket közös prioritásaink és a felelősségtudat a közös fellépésért

– írta gratulációjában a szlovák államfő, aki szerint Baka András köztársasági elnöknek szilárd egészséget, erőt, sok sikert és bölcsességet is kívánt a döntéshozatalhoz mandátuma betöltése és a magyar emberek szolgálata során. Hozzátette: előre örül a leendő személyes találkozásnak, közte annak is, amelyre a visegrádi négyek - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozója keretében kerül majd sor.

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