Zelenszkij is gratulált Baka Andrásnak

Nicusor Dan román államfő szintén X-oldalán gratulált Baka András megválasztásához. Az elnök nyelvű bejegyzésében úgy értékelt: Romániának és Magyarországnak most értékes lehetőségük nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket.

A polgáraink javát szolgáló, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében várom, hogy együtt dolgozhassunk Önnel

– fogalmazott Baka András köztársasági elnökhöz intézett üzenetében a román államfő.

Congratulations, Dr. András Baka, on your election as President of Hungary. Romania and Hungary now have a valuable opportunity to further strengthen our cooperation. I look forward to working with you, for the benefit of our citizens, to deepen our political, economic and… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 11, 2026

Peter Pellegrini szlovák államfő a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által is ismertetett közleményben gratulált a magyar köztársasági elnöknek.

Szlovákiát és Magyarországot összekötik hosszútávú jószomszédi viszonyaik, közös történelmük, valamint azok az emberi kapcsolatok, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épülnek. Meggyőződésem, hogy továbbra is fejleszteni fogjuk együttműködésünket, mind bilaterális alapon, mind pedig a visegrádi csoport keretében és az Európai Unióban is, ahol összekötnek minket közös prioritásaink és a felelősségtudat a közös fellépésért

– írta gratulációjában a szlovák államfő, aki szerint Baka András köztársasági elnöknek szilárd egészséget, erőt, sok sikert és bölcsességet is kívánt a döntéshozatalhoz mandátuma betöltése és a magyar emberek szolgálata során. Hozzátette: előre örül a leendő személyes találkozásnak, közte annak is, amelyre a visegrádi négyek - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozója keretében kerül majd sor.