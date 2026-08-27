Lukasenko legnagyobb rémálma válhat valóra – exkluzív interjú

Mi változott Belaruszban 2019 és 2020 között, ami lehetővé tette, hogy a választás után emberek százezrei vonuljanak utcára? Korábban is voltak tiltakozások, de ilyen méretű megmozdulást nem láttunk.
Ez valóban egy alulról szerveződő felkelés volt, amelyre senki sem számított. Mindenkit meglepett. Akkor értettük meg igazán, hogy mennyire erős az Alekszandr Lukasenko elleni hangulat. Amikor diktatúrában élsz, egyszerűen nem látod, mit gondolnak az emberek, hogyan viszonyulnak a hatalomhoz. 2020-ban viszont hirtelen mindenki meglátta, hogy milyen erős az elégedetlenség. Ez teremtette meg azt a pillanatot, amelyet 2020-ban megtapasztaltunk. Több tényező is hozzájárult ehhez. Az egyik a koronavírus-járvány volt. A rezsim figyelmen kívül hagyta a Covidot, emiatt pedig nagyon sok ember dühös lett. A másik az erős civil társadalom. A belarusz kultúra, a különböző szervezetek és kezdeményezések az állami rendszertől független párhuzamos hálózatot építettek ki. Közben megjelent egy erősödő középosztály is. A harmadik, talán legfontosabb tényező pedig a demokratikus erők egysége volt. Szvjatlana Cihanovszkaja egy váratlan vezetőként jelent meg, aki képes volt egyesíteni a különböző politikai erőket, pártokat és a civil társadalmat. Mindez együtt tette lehetővé ezt a forradalmat, ezt a befejezetlen felkelést. De ahogy később láttuk, önmagában az utcára vonulás nem volt elég.
Az első napokban úgy tűnt, hogy még a hatóságokat is meglepte a tüntetések mérete. Hogyan változott meg ezt követően a rendőrség és a titkosszolgálatok működése?
Alábecsültük a rezsim brutalitását. Annyi ember volt az utcákon, hogy azt gondoltuk, a kormány nem fog emberekre lövetni. De megtette. Egy hatalomhoz görcsösen ragaszkodó rezsimnek nincsenek valódi korlátai. A brutalitás, a megtorlás és az orosz támogatás segített Lukasenko hatalmon maradásában. Pedig nagyon közel voltunk a változáshoz. Ami hiányzott, az az volt, hogy a nomenklatúra több tagja átálljon. Csak néhány miniszter és tisztviselő csatlakozott a tiltakozásokhoz. Ha 2020-ban több miniszter, több rendszerbeli ember állt volna át, szerintem egészen másképpen alakulhatott volna a helyzet. De az orosz tényező is nagyon fontos volt. Oroszország már készült az Ukrajna elleni háborúra, és felismerte, hogy ha a belarusz felkelés sikerrel jár, az veszélyeztetheti a háborús terveit.
Gyakran hasonlítják össze a 2014-es ukrajnai Majdant a 2020-as belarusz tüntetésekkel. Mi volt a legfontosabb különbség? Mi kellett volna ahhoz Belaruszban, hogy Lukasenko lemondjon vagy elhagyja az országot, ahogy Viktor Janukovics tette Ukrajnában?
Ukrajnában azért lehetett sikeres a Majdan, mert ott sokkal több szabadság volt. Voltak ellenzéki képviselők a parlamentben, működtek független médiumok, és sokkal több lehetőség volt az ellenállásra. Belarusz egy konszolidált diktatúra. Ezért önmagában egy belarusz Majdan nem elég. Az egész rendszert meg kell törni. Természetesen lehet párhuzamokat vonni, de a rendszer brutalitása és felépítése nagyon különböző volt Ukrajnában 2014-ben és Belaruszban 2020-ban. A Majdan ugyanakkor nagyon sok belaruszt inspirált. Inspirálta a belarusz kulturális kezdeményezéseket és a társadalmat is. A belaruszok mindig figyelték az ukránokat, akik bátran harcoltak a szabadságukért. Az ukránoknak volt demokráciájuk, több elnökük, vezetőjük, és változhattak a kormányok. Belaruszban harminc éve egyetlen diktátor van hatalmon, és semmilyen más politikai kezdeményezést nem engedélyeztek.
Milyen megtorlás következett a 2020-as tüntetések után? Akkoriban rengeteg videó jelent meg arról, hogy rendőrségi buszok álltak meg egyetemek előtt, majd a rendőrök véletlenszerűen vittek el diákokat.
A rendőrség, a titkosszolgálatok és a KGB gyakorlatilag korlátlan hatalmat kaptak. Embereket lehetett lelőni és indoklás nélkül letartóztatni. Több tízezren kerültek börtönökbe és fogdákba. Kiterjesztették a halálbüntetés alkalmazásának lehetőségét is. Hála Istennek, még senkit sem végeztek ki emiatt, de a büntető törvénykönyvben rengeteg olyan rendelkezés van, amelyet az emberek megfélemlítésére lehet használni. Bevezették az úgynevezett szélsőségesség elleni törvényeket is. Gyakorlatilag bármely médiumot, civil szervezetet vagy kezdeményezést szélsőségesnek vagy terroristának lehet nyilvánítani, ami ellehetetleníti a működését Belaruszban. Már az is börtönbüntetéshez vezethet, ha valaki bizonyos YouTube-csatornákat néz vagy TikTok-csatornákra iratkozik fel. Még ez a csatorna is lehet „szélsőségesnek” minősítve. Belarusz egy autoriter államból totalitárius állammá alakult. Ez tulajdonképpen Európa Észak-Koreája. Bizonyos szempontból még Oroszországnál is brutálisabb. Oroszországban még mindig jelentős társadalmi támogatottsága van a rendszernek és Putyin háborújának. Belaruszban viszont nincs valódi társadalmi támogatottsága a rezsimnek. Van egy kis csoport Lukasenko körül, amely korlátlan hatalommal rendelkezik. Az egész rendszer alapja a félelem – a Lukasenko iránti félelem és a hatalom elvesztésétől való félelem.
Milyen a hétköznapi élet Belaruszban? Mit tapasztal például egy egyetemista vagy egy olyan ember, aki egyáltalán nem foglalkozik politikával?
A politikáról gyakorlatilag nem szabad beszélni. Az emberek félnek politikáról beszélni. Nagyon hasonlít ez a szovjet korszakra, a sztálini időkre, amikor az emberek egyszerűen megpróbáltak csendben maradni. A konyha maradt az egyetlen hely, ahol szabadon lehet beszélni. Néha az internet is ilyen tér, ha valaki tudja, hogyan használjon VPN-t és biztonságos böngészőt. Az egyetemeken és az iskolákban megváltoztatják a tanterveket, és egyre több orosz narratívát ismételnek. A rendszer nagyon erősen dolgozik a fiatalokon. Megpróbálják átformálni a gondolkodásukat, és kialakítani a rezsim, Lukasenko és Oroszország kultuszát. Ez nagyon veszélyes a nemzeti identitásunk szempontjából. Ha ez hosszú ideig folytatódik, olyan generáció nőhet fel, amely valóban elhiszi, hogy Oroszország a világ legnagyobb hatalma és Belarusz barátja. Ez egyszerűen nem igaz. A munkások és a szakszervezetek gyakorlatilag megsemmisültek. A munkavállalókat már nem védik, és bárkit el lehet bocsátani, amikor a rezsim akarja.
Minden intézményben létrehoztak egy ideológusi pozíciót. Olyan ez, mintha egy KGB-s figyelné az emberek véleményét a gyárban, az iskolában vagy az egyetemen. Ha valakit hűtlennek ítélnek, letartóztathatják. Még a családokat is büntetik. Ha egy családban van politikai fogoly, aktivista vagy újságíró, akkor az egész családot megbélyegezhetik. Például a gyerekeket is megakadályozhatják abban, hogy bizonyos iskolai programokon vagy kulturális rendezvényeken részt vegyenek. Ezek nagyon szovjet módszerek. Olyan, mintha a XXI. században a sztálini korszakban élnénk.
Az internet azonban továbbra is viszonylag szabadnak tűnik. A Telegram, a YouTube és a TikTok is elérhető. Várható, hogy Belaruszban is olyan korlátozásokat vezetnek be, mint amilyeneket Oroszországban látunk?
Oroszország más helyzetben van. Sok orosz támogatja a rezsimet, és saját közösségi platformjaik is vannak, például a VKontakte, a Yandex, a Messenger vagy a Max. A belaruszok viszont elsősorban nyugati közösségi médiát használnak. Ha Lukasenko ezeket blokkolná, az megbénítaná a saját gazdaságát és a saját lakosságát. Még a rezsim propagandája is ezeken a platformokon működik: YouTube-on, TikTokon és Telegramon. Ezért más taktikát választottak, mint az oroszok. Megpróbálják propagandanarratívákkal elárasztani a közösségi oldalakat, de az emberek továbbra is keresik a független információkat. A múlt hónapban megnéztem a független belarusz médiumok közönségének adatait. Több millió ember követ rendszeresen független híreket, figyeli Szvjatlana Cihanovszkaját és azt, hogy mi történik Ukrajnában. Ez nagyon jó jel. Az internet gyakorlatilag az egyetlen megmaradt szabadságterünk.
Az ellenzék vezetőinek többsége külföldön él. Nem okoz ez elszakadást a belarusz társadalomtól?
Nagyon nehéz emiatt kommunikálni az országban élő emberekkel. Természetesen van bizonyos fokú elszakadás, de az internetnek köszönhetően még mindig van lehetőség a kapcsolattartásra. Szvjatlana Cihanovszkaja például minden héten Zoom-beszélgetéseket tart a Belaruszban élőkkel. Bárki felhívhatja, beszélhet vele, és sokan nagyon támogatóak. Gyakorlati problémákat, kérdéseket vetnek fel. Vannak még emberek az országban, csak nem közszereplők. A rezsim megpróbált minden ismert, aktív vezetőt elűzni Belaruszból, de az emberek többsége továbbra is az országban él. Nagy feladat számunkra, hogy életben tartsuk a kapcsolatot a diaszpóra és az országban élők között. Úgy gondolom, ez továbbra is sikerül. Az országban élők követik a száműzetésben működő közösségek híreit, a diaszpóra pedig figyeli, mi történik Belaruszban.
Az ellenzéknek van még valódi képessége arra, hogy befolyásolja a belarusz eseményeket?
Szerintem igen, és ezt maga a rezsim reakciója is bizonyítja. Lukasenko továbbra is úgy viselkedik, mintha emberek ezrei tüntetnének a palotája előtt. Ugyanúgy letartóztatásokat rendel el, és Szvjatlana Cihanovszkajára is reagál. A megtorlás szintje is azt mutatja, hogy érzi, amit csinálunk. Ha Varsóban vagy Vilniusban megszervezünk egy tüntetést, a rezsim mindig reagál. Megpróbálják megzavarni, beépülni a szervezők közé, megfélemlíteni az embereket. Ez szerintem bizonyítja, hogy képesek vagyunk befolyásolni a napirendet. Az országban élők számára a demokratikus erők külföldön jelentik az egyetlen reményt. Ez már nem a hidegháború korszaka, amikor a diaszpóra valahol külföldön élt, az országban lévők pedig teljesen elszigetelődtek tőlük. Az internetnek és a technológiának köszönhetően létrehoztunk egy digitális infrastruktúrát, egyfajta párhuzamos államot, amely összeköti az országban és azon kívül élőket egyetlen társadalommá és nemzetté.
Mi lehet a következő olyan politikai trigger, amely megváltoztathatja Belarusz helyzetét? Mi az ellenzék legfontosabb, reálisan elérhető célja jelenleg?
Nagyon sok minden Ukrajnától függ. Ha Ukrajna erős, Oroszország pedig gyenge, akkor Belarusznak lehet esélye. Hasonló helyzet volt az 1980-as évek végén, amikor leomlott a berlini fal, a lengyel Szolidaritás győzött, Magyarországon és Csehszlovákiában is változások következtek. Akkor a Szovjetunió és Moszkva gyenge volt. Most az ukránok jelentik a reményünket. Orosz célpontokat támadnak, gyengítik Putyint. Egy ponton Putyin már nem lesz képes megmenteni Lukasenkót. Láttuk, hogy Putyin nem mentette meg Madurót, nem mentette meg Asszadot Szíriában. Putyin nem mindenható. Elvesztette a befolyását Moldovában, és veszít a befolyásából Örményországban is. Ez lehet az a pont, amely változást hoz.
Mindeközben mindent megteszünk Ukrajna támogatásáért. Nagy reményeink vannak a nemzetközi elszámoltatásban is. A Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC és a hágai intézmények vizsgálatot indítottak Lukasenko ellen, és már vizsgálókat is kijelöltek. Ez segíthet megosztani a nomenklatúrát. A rendszeren belül sokan vannak, akik nem szeretik a jelenlegi helyzetet, nem akarják a szankciókat, és nem akarják vállalni a felelősséget Lukasenko bűneiért, illetve nem akarnak börtönbe kerülni miattuk. A másik tényező természetesen a gazdasági helyzet. A belarusz gazdaság nagyon függ Oroszországtól.
Ön szerint működnek a szankciók?
Igen. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a szankciók nem hatékonyak. Hatékonyak. A rezsimnek már nincs szabadon felhasználható pénze. Ha továbbra is fenntartjuk a szankciókat, és az Európai Unió is kitart mellettük, az segíthet. Úgy látom, hogy Magyarország is egyre inkább összehangolja a politikáját Brüsszellel. Ez segíthet abban, hogy belső gazdasági nyomást teremtsünk. A belarusz rezsim sokkal gyengébb az orosznál. Ezt meg kell értenünk. Minden probléma Oroszországban még nagyobb problémát jelent Belaruszban. Ez a stratégiánk: fenntartani a nemzetközi nyomást, megosztani a nomenklatúrát és segíteni Ukrajnát abban, hogy erősebb legyen. A kockázat természetesen a háború eszkalációja. Mi történik, ha Oroszország úgy dönt, hogy NATO-tagállamokat támad meg? Belaruszt ismét felhasználhatják. Mi történik, ha Oroszország nemcsak oroszokat, hanem belarusz állampolgárokat is mozgósítani akar a hadseregbe? Ez komoly belarusz társadalmi elégedetlenséget válthat ki.
Nem tudjuk, hogyan alakul a helyzet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a társadalom támogassa az európai és Ukrajna-barát álláspontunkat. Hatalmas hangsúlyt fektetünk az információra, a kommunikációra és arra, hogy elmagyarázzuk az embereknek, mi történik. Ha bármilyen változás vagy eszkaláció következik be, azt akarjuk, hogy az emberek többsége ne az orosz álláspontot, hanem a miénket támogassa. És azt szeretnénk, ha az Európai Unió reményt adna a belarusz társadalomnak az európai integrációra. Az emberek gyűlölik Lukasenkót, de tudni akarják, mi az alternatíva Oroszországgal szemben. Azt akarjuk, hogy az Európai Unió egyértelműen mondja ki: egy napon Belarusz az Európai Unió tagja lehet. Ha az emberek ezt elhiszik, még erősebben fognak ellenállni. Hálásak vagyunk Ursula von der Leyennek, Kaja Kallasnak, António Costának és más európai vezetőknek, amiért már beszélnek Belarusz európai jövőjéről. Ez az egyik legfontosabb célunk.
A demokratikus erőkként közben saját struktúrákat is építünk. Működő, száműzetésben lévő kormányunk van, amely nagyon különböző pártokat egyesít. Ez rendkívül nehéz. Vannak közöttünk baloldaliak, zöldek, szocialisták és jobboldaliak is, mégis együtt dolgozunk. Ezzel az alternatív struktúrával azt akarjuk megmutatni, hogy létezhet alternatíva Lukasenko hatalmi vertikumával szemben. Cihanovszkaja pedig vitathatatlan vezető. Azért erős, mert nem akar hatalmat. Ő az a személy, aki képes egyesíteni ezeket az erőket, és erős hangja a demokratikus Belarusznak a nemzetközi színtéren. Ukrajna is egyre inkább elismeri őt Belarusz képviselőjeként.
Tegyük fel, hogy a demokratikus ellenzék kerül hatalomra. Milyen kapcsolatot alakítanának ki Oroszországgal? Teljesen Nyugat felé fordulnának, vagy egyfajta egyensúlyt próbálnának kialakítani Moszkva és Brüsszel között?
Természetesen elsősorban Európára tekintünk. Európa számunkra a jólétet, a biztonságot és a függetlenséget jelenti. Ha orosz függőség és ellenőrzés alatt maradunk, soha nem leszünk szabadok, és nem tudjuk megmenteni az országunkat. Ezért az európai irányvonal az elsődleges. A belarusz–orosz kapcsolatok azonban Oroszországtól is függnek. Ha Oroszország ugyanolyan imperialista és soviniszta marad, mint most, akkor nem tudok jó kapcsolatot elképzelni vele. Oroszország ma a háború országa, ma az ellenségünk.
Ha viszont Oroszország egy napon demokratikussá válik, és tiszteletben tartja Belaruszt, Ukrajnát, Moldovát és a kaukázusi országokat, akkor lehet beszélni kereskedelemről és együttműködésről. A földrajzi helyzetünk miatt Belarusznak szüksége van a kereskedelemre. Nemcsak Oroszország, hanem Kína felé is. A Kína és az Európai Unió közötti szárazföldi kereskedelem jelentős része Belaruszon keresztül halad. Ha Belarusz független és szabad lesz, az mindenkinek előnyös lehet: az ázsiai országoknak, így Kínának, az európai országoknak, de mindenekelőtt a belaruszoknak. Oroszország azonban ma nem akarja, hogy Belarusz független legyen, és Ukrajnát sem akarja szabadnak látni. Amíg Oroszország olyan, amilyen ma, nem látom a lehetőségét egy jó kapcsolatnak.
Franak Viacorka belarusz újságíró, politikai elemző és ellenzéki aktivista, Szvjatlana Cihanouszkaja egyik legközelebbi tanácsadója. A belarusz demokratikus ellenzék nemzetközi kapcsolataiban és kommunikációjában meghatározó szerepet tölt be, korábban a belarusz civil társadalom és független média támogatásában is aktívan részt vett. A 2020-as elnökválasztás és az azt követő tömegtüntetések után a demokratikus ellenzék egyik ismert nemzetközi képviselőjévé vált. Munkája során rendszeresen szólal fel a Lukasenko-rezsim elnyomása, a politikai foglyok helyzete és Belarusz európai integrációja mellett.