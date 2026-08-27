Lukasenko legnagyobb rémálma válhat valóra – exkluzív interjú

Mindeközben mindent megteszünk Ukrajna támogatásáért. Nagy reményeink vannak a nemzetközi elszámoltatásban is. A Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC és a hágai intézmények vizsgálatot indítottak Lukasenko ellen, és már vizsgálókat is kijelöltek. Ez segíthet megosztani a nomenklatúrát. A rendszeren belül sokan vannak, akik nem szeretik a jelenlegi helyzetet, nem akarják a szankciókat, és nem akarják vállalni a felelősséget Lukasenko bűneiért, illetve nem akarnak börtönbe kerülni miattuk. A másik tényező természetesen a gazdasági helyzet. A belarusz gazdaság nagyon függ Oroszországtól.

Ön szerint működnek a szankciók?

Igen. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a szankciók nem hatékonyak. Hatékonyak. A rezsimnek már nincs szabadon felhasználható pénze. Ha továbbra is fenntartjuk a szankciókat, és az Európai Unió is kitart mellettük, az segíthet. Úgy látom, hogy Magyarország is egyre inkább összehangolja a politikáját Brüsszellel. Ez segíthet abban, hogy belső gazdasági nyomást teremtsünk. A belarusz rezsim sokkal gyengébb az orosznál. Ezt meg kell értenünk. Minden probléma Oroszországban még nagyobb problémát jelent Belaruszban. Ez a stratégiánk: fenntartani a nemzetközi nyomást, megosztani a nomenklatúrát és segíteni Ukrajnát abban, hogy erősebb legyen. A kockázat természetesen a háború eszkalációja. Mi történik, ha Oroszország úgy dönt, hogy NATO-tagállamokat támad meg? Belaruszt ismét felhasználhatják. Mi történik, ha Oroszország nemcsak oroszokat, hanem belarusz állampolgárokat is mozgósítani akar a hadseregbe? Ez komoly belarusz társadalmi elégedetlenséget válthat ki.

Nem tudjuk, hogyan alakul a helyzet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a társadalom támogassa az európai és Ukrajna-barát álláspontunkat. Hatalmas hangsúlyt fektetünk az információra, a kommunikációra és arra, hogy elmagyarázzuk az embereknek, mi történik. Ha bármilyen változás vagy eszkaláció következik be, azt akarjuk, hogy az emberek többsége ne az orosz álláspontot, hanem a miénket támogassa. És azt szeretnénk, ha az Európai Unió reményt adna a belarusz társadalomnak az európai integrációra. Az emberek gyűlölik Lukasenkót, de tudni akarják, mi az alternatíva Oroszországgal szemben. Azt akarjuk, hogy az Európai Unió egyértelműen mondja ki: egy napon Belarusz az Európai Unió tagja lehet. Ha az emberek ezt elhiszik, még erősebben fognak ellenállni. Hálásak vagyunk Ursula von der Leyennek, Kaja Kallasnak, António Costának és más európai vezetőknek, amiért már beszélnek Belarusz európai jövőjéről. Ez az egyik legfontosabb célunk.

A demokratikus erőkként közben saját struktúrákat is építünk. Működő, száműzetésben lévő kormányunk van, amely nagyon különböző pártokat egyesít. Ez rendkívül nehéz. Vannak közöttünk baloldaliak, zöldek, szocialisták és jobboldaliak is, mégis együtt dolgozunk. Ezzel az alternatív struktúrával azt akarjuk megmutatni, hogy létezhet alternatíva Lukasenko hatalmi vertikumával szemben. Cihanovszkaja pedig vitathatatlan vezető. Azért erős, mert nem akar hatalmat. Ő az a személy, aki képes egyesíteni ezeket az erőket, és erős hangja a demokratikus Belarusznak a nemzetközi színtéren. Ukrajna is egyre inkább elismeri őt Belarusz képviselőjeként.

Tegyük fel, hogy a demokratikus ellenzék kerül hatalomra. Milyen kapcsolatot alakítanának ki Oroszországgal? Teljesen Nyugat felé fordulnának, vagy egyfajta egyensúlyt próbálnának kialakítani Moszkva és Brüsszel között?

Természetesen elsősorban Európára tekintünk. Európa számunkra a jólétet, a biztonságot és a függetlenséget jelenti. Ha orosz függőség és ellenőrzés alatt maradunk, soha nem leszünk szabadok, és nem tudjuk megmenteni az országunkat. Ezért az európai irányvonal az elsődleges. A belarusz–orosz kapcsolatok azonban Oroszországtól is függnek. Ha Oroszország ugyanolyan imperialista és soviniszta marad, mint most, akkor nem tudok jó kapcsolatot elképzelni vele. Oroszország ma a háború országa, ma az ellenségünk.

Ha viszont Oroszország egy napon demokratikussá válik, és tiszteletben tartja Belaruszt, Ukrajnát, Moldovát és a kaukázusi országokat, akkor lehet beszélni kereskedelemről és együttműködésről. A földrajzi helyzetünk miatt Belarusznak szüksége van a kereskedelemre. Nemcsak Oroszország, hanem Kína felé is. A Kína és az Európai Unió közötti szárazföldi kereskedelem jelentős része Belaruszon keresztül halad. Ha Belarusz független és szabad lesz, az mindenkinek előnyös lehet: az ázsiai országoknak, így Kínának, az európai országoknak, de mindenekelőtt a belaruszoknak. Oroszország azonban ma nem akarja, hogy Belarusz független legyen, és Ukrajnát sem akarja szabadnak látni. Amíg Oroszország olyan, amilyen ma, nem látom a lehetőségét egy jó kapcsolatnak.