Orosz bérgyilkost kaptak el Lengyelországban: egy amerikai-ukrán állampolgár megölésére készült

A lengyel hatóságok, együttműködve az amerikai biztonsági szolgálatokkal, őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki az orosz titkosszolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült - közölte csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő, aki szerint a bérgyilkost az utolsó pillanatban állították meg.

Orosz bérgyilkost kaptak el Lengyelországban (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Orosz bérgyilkost kaptak el Lengyelországban

A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) múlt pénteken vette őrizetbe - mondta el Tusk. Hozzátette: az illetőt az orosz titkosszolgálatok toborozták, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezzen egy, az amerikai és az ukrán útlevéllel rendelkező, "a Putyin-rezsim szempontjából kényelmetlen személyt".

"Ezt a kivégzést, ezt a merényletet az utolsó pillanatban, az ABW és a rendőrség akciójának köszönhetően sikerült megakadályozni" - fogalmazott a kormányfő, és egyben megköszönte "a kiváló együttműködést" az amerikai biztonsági szolgálatoknak is. Tusk elmondta: nincs felhatalmazva az esetben érintett személyek nevének közlésére. Egyúttal megjegyezte:

az első olyan esetről van szó, amikor "valaki orosz megbízásból szánja el magát egy merénylet végrehajtására egy amerikai állampolgár ellen, egy másik NATO-tagállam területén".

Oroszország hibrid háborút folytat az Ukrajnát támogató nyugat-európai országok ellen, ezért várható, hogy "a Putyin-rezsim különböző okokból, a világ különböző pontjain megpróbálja majd eltávolítani a számára kellemetlen személyeket" - jelentette ki Tusk.

Arról biztosította a közvéleményt, hogy a lengyel biztonsági szolgálatok felkészültek hasonló események kezelésére, amennyiben a jövőben bekövetkeznének.

Júniusban a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában agyonlőtték Robert Kuzovkovot, a 2021 óta Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznevű orosz ellenzéki karikaturistát és előadóművészt. A gyilkosság elkövetésével egy grúz útlevéllel rendelkező férfit vádoltak meg, és letartóztatásba helyezték. A hatóságok abban az ügyben sem zárták ki a gyilkosság politikai hátterét.