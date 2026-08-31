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Bledi Stratégiai Fórum

A Bledi Stratégiai Fórumon ezúttal Európa jövőjéről gondolkodnak majd

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Magyar Péter miniszterelnök, Andrej Babis cseh kormányfő és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is részt vesz a külpolitikai eseményen a szlovéniai városban. A Bledi Stratégiai Fórum keretében a résztvevők arra keresik majd a választ, hogy milyen lehetőségei vannak Európának a változó geopolitikai helyzetben.
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Bledi Stratégiai FórumSzlovéniaMagyar Péter

A kétnapos tanácskozáson közép- és délkelet-európai állam- és kormányfők, külügyminiszterek, uniós biztosok, valamint gazdasági és szakpolitikai szakértők vesznek részt, többek között a magyar kormányfő is. A Bledi Stratégiai Fórum keretében a résztvevők idén Európa jövőjének alakulásáról értekeznek majd a változó geopolitikai helyzet fényében. 

A bledi fórumon Magyar Péter is részt vesz majd több más kormányfő mellett
A bledi fórumon Magyar Péter is részt vesz majd több más kormányfő mellett 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A fórumot Tone Kajzer szlovén külügyminiszter és Janez Jansa miniszterelnök nyitja meg. Az idei tanácskozást A jövő közös alakításának ereje mottóval rendezik meg. A nyitóbeszédeket követő első magas szintű panelbeszélgetés témája Európa jövőjének alakítása lesz közép-európai szemszögből, amelyen a cseh, a szlovén, a magyar és a horvát kormányfő beszélgetnek majd. A programfüzet szerint egyébként ezt a beszélgetést csak a meghívottak hallgathatják majd meg a helyszínen. 

Natasa Pirc Musar szlovén államfő ezt követően Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnökkel folytat nyilvános eszmecserét. A szlovén elnök később átadja a Bledi Stratégiai Fórum díját Olekszandra Matvijcsuk ukrán emberi jogi aktivistának, a 2022-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett, ukrajnai Polgári Szabadságjogok Központja vezetőjének.

Külön panelbeszélgetést szentelnek annak is, hogy Közép- és Délkelet-Európa országai miként reagálnak a geopolitikai bizonytalanságra. Ezen Tone Kajzer mellett a horvát, a magyar és az északmacedón külügyminiszter, valamint Dubravka Suica mediterrán térségért felelős európai biztos vesz részt. 

A korábbi évektől eltérően az Európai Unió legmagasabb rangú intézményi vezetőit idén nem hívták meg a rendezvényre. Négy európai biztos ugyanakkor részt vesz a fórumon, köztük Marta Kos uniós bővítési biztos.

 

 

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