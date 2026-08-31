A Bledi Stratégiai Fórumon ezúttal Európa jövőjéről gondolkodnak majd

A kétnapos tanácskozáson közép- és délkelet-európai állam- és kormányfők, külügyminiszterek, uniós biztosok, valamint gazdasági és szakpolitikai szakértők vesznek részt, többek között a magyar kormányfő is. A Bledi Stratégiai Fórum keretében a résztvevők idén Európa jövőjének alakulásáról értekeznek majd a változó geopolitikai helyzet fényében.

A bledi fórumon Magyar Péter is részt vesz majd több más kormányfő mellett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A fórumot Tone Kajzer szlovén külügyminiszter és Janez Jansa miniszterelnök nyitja meg. Az idei tanácskozást A jövő közös alakításának ereje mottóval rendezik meg. A nyitóbeszédeket követő első magas szintű panelbeszélgetés témája Európa jövőjének alakítása lesz közép-európai szemszögből, amelyen a cseh, a szlovén, a magyar és a horvát kormányfő beszélgetnek majd. A programfüzet szerint egyébként ezt a beszélgetést csak a meghívottak hallgathatják majd meg a helyszínen.

Natasa Pirc Musar szlovén államfő ezt követően Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnökkel folytat nyilvános eszmecserét. A szlovén elnök később átadja a Bledi Stratégiai Fórum díját Olekszandra Matvijcsuk ukrán emberi jogi aktivistának, a 2022-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett, ukrajnai Polgári Szabadságjogok Központja vezetőjének.

Külön panelbeszélgetést szentelnek annak is, hogy Közép- és Délkelet-Európa országai miként reagálnak a geopolitikai bizonytalanságra. Ezen Tone Kajzer mellett a horvát, a magyar és az északmacedón külügyminiszter, valamint Dubravka Suica mediterrán térségért felelős európai biztos vesz részt.